"Türkiye şeytan üçgeninin parçası" sözlerine yalanlama

Türkiye'yi "şeytan üçgeninin parçası" olarak nitelendirdiği öne sürülen Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın sözleriyle ilgili Riyad yönetiminden açıklama geldi.

Alman haber ajansı dpa, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin, veliaht prensin Türkiye'yi "şeytan üçgeni" içerisindeki ülkeler arasında saydığı yönünde çıkan haberleri yalanladığını bildirdi. Habere göre açıklamada "veliaht prensin Müslüman Kardeşler ve radikal gruplara atıfta bulunduğu" savunuldu.

32 yaşındaki Suudi prensin sözlerini gündeme taşıyan Mısırlı El Şuruk gazetesi olmuştu.

Gazete, bu haftaki Kahire ziyareti sırasında Mısırlı gazetecilerle bir araya gelen prensin sözlerini sayfalarına taşımıştı. Gazeteye göre veliaht Prens, İran, Türkiye ve radikal grupların bölgede şeytan üçgeni oluşturduğunu söylemişti. Gazetenin dün yayınlanan haberinde veliaht Prensin Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle sona eren halifeliği canlardırmaya çalışmakla suçladığı da aktarılmıştı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında son dönemde görüş ayrılığına neden olan başlıklar arasında Türkiye'nin Müslüman Kardeşler'e olan desteği, Katar krizi ve Ankara'nın Tahran'la ilişkilerindeki yakınlaşma öne çıkıyor.