Türkiye sınırını geçen Yunan askerleri tutuklandı

"Askeri casusluğa teşebbüs" ile suçlanan askerler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.Türkiye sınırını geçtikten sonra Edirne'de gözaltına iki Yunan askeri, savcılıktaki ifadelerinin ardından "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Yunan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutuklanmasına karar verdi.

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri tarafından Perşembe akşamı Pazarkule yakınlarında gözaltına alınan Yunan askerlerin tüfeklerine ve cep telefonlarına el konulmuştu. Yunan ordusu, askerlerin Meriç Nehri yakınlarında kötü hava koşulları nedeniyle yollarını kaybederek Türkiye sınırını geçtiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, iki asker, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdü.