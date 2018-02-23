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‘Türkiye Sivil Kaybını Önlemek İçin Tedbir Almıyor’

23.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyindeki operasyon sırasında sivil kayıpları önlemek için gerekli tedbirleri almamakla suçladı

‘Türkiye Sivil Kaybını Önlemek İçin Tedbir Almıyor’

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyindeki operasyon sırasında sivil kayıpları önlemek için gerekli tedbirleri almamakla suçladı. Merkezi New York’ta bulunan örgütten Cuma günü yapılan açıklamada Ocak ayında Afrin’deki saldırılarda 17’si çocuk 26 sivilin öldüğü bildirildi. Türkiye’ye hava saldırılarını soruşturma ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşma çağrısı yapıldı.

Türkiye terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG/PYD unsurlarını Afrin’den temizlemeye yönelik Zeytin Dalı operasyonunu 20 Ocak’ta başlattı. Saldırılarda şu ana kadar 120 sivilin öldüğü iddia ediliyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’e yönelik hava ve kara saldırıları sırasında sivil hedefleri vurduğu iddiasını reddediyor.

Öte yandan Türk ordusu, Suriye’de Kürt gruplara silah ve mühimmat taşıyan bir konvoyu vurduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

YPG, bombalanan konvoyun, Türkiye’nin operasyonunu protesto etmek için Afrin’e giden sivilleri taşıdığını iddia etti.

Ancak Türk ordusu, yayınladığı görüntüleri kanıt olarak gösterdi ve yaşanan çok sayıda patlamanın konvoyun mühimmat taşıdığının kanıtı olduğunu savundu. Açıklamada, “her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir" denildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hangi sivil kayıptan bahsediyorlar acaba sıradan halk gibi görünüp ateş eden ypg ve pkk lılardan mı yoksa bunlara yardıma gidenlerden mi yada muhimmat ve silah taşıyanlardan mı sivil dediğiniz şey elne hiç bir şekilde savaş malzemesi almayandır ki onların % 90 da bu bölgeleri terk ettiler çoktan kalanlarsa mecburiyetten kalanlar yada zorla tutulanlar
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