Türkiye ‘Sivil Ölüm’ İddialarına Tepkili

Türkiye, Afrin operasyonu nedeniyle sivil ölümleri yaşandığı iddialarına tepki gösterirken; PYD-YPG cephesinden atıldığı belirtilen roketler nedeniyle bugün 2 Türk vatandaşı hayatını yitirdi. Türkiye kamuoyunda bugün 14'ncü günündeki ‘Zeytin Dalı Operasyonu' nedeniyle görüş ayrılıkları yaşanıyor. Türkiye'nin, PKK'nın kolu olduğu gerekçesiyle Suriye'deki Kürt yapılanması PYD-YPG'ye yönelik askeri operasyonu, HDP ve bazı Kürt kökenli vatandaşlarca da tepkiyle karşılanıyor. Afrin operasyonu nedeniyle sivil ölümler olduğu iddiası ise hem uluslararası kamuoyunda hem de ülke içerisinde tartışılıyor. Türk hükümetiyse, uluslararası alanda sivil ölümler iddialarına karşılık hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hassasiyetini hem de de PYD-YPG'nin ateş açması nedeniyle Türkiye'nin sivil kayıplarını hatırlatıyor. Hükümet, ayrıca ülke içerisinde özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla, "sivil ölümler” ya da "Afrin'e operasyon durdurulmalı” gibi görüşleri ifade edenlere karşı gözaltı ve tutuklama kararları alınmasını destekliyor. Son olarak bugün Ankara'da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül Akbay'ın da bulunduğu çok sayıda HDP'li isim gözaltına alındı. Ayrıca savaş karşıtı Twitter paylaşımları nedeniyle KESK'e bağlı Tarım Orkam Sen Genel Başkanı Hamit Kurt, Öğrenci Kolektifleri üyesi Aysu Simge Taştan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi Cevahir Canpolat, Kaos GL üyesi Ali Erol ve Seyri Sokak muhabiri Sibel Tekin ile Emek Erez'in gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Başbakan Binali Yıldırım ise, bugün Ankara-Niğde Otoyolu Temel Atma Töreni'nde Zeytin Dalı Operasyonu hakkında konuştu. Yıldırım, buradaki konuşmasında Türkiye'nin PYD-YPG'nin roket saldırıları nedeniyle yaşadığı can kayıplarını gündeme taşıdı. Yıldırım, "Afrin'e biz niye gittik? Bugün itibarıyla bu hareketin, operasyonun ne kadar haklı, gerekli olduğunu bütün dünya bilsin istiyorum. Şu ana kadar bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e 12 günde tam 82 tane roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. Böylece sadece ülkemizin, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamış olmayacağız, aynı zamanda Afrin'de yaşayan yarım milyonu bulan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi de bu beladan kurtaracağız” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, yaptığı yazılı açıklamada, operasyonda sivil ölümler yaşandığı yönündeki haberleri "kara propaganda niteliğinde, gerçekle ilgisi olmayan” şeklinde değerlendirdi. Aksoy, "Esasen PKK/KCK/PYD-YPG, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakta, bölgeden ayrılmalarına izin vermemekte, çocukları bile zorla silah altına alarak çatışma alanına sürmekte ve DEAŞ mensuplarını da kendi saflarında çatışmaya zorlamaktadır. Terör örgütü, etkisiz hale getirilen teröristleri masum siviller gibi gösterme gayreti içindedir. Hedef DEAŞ iken sivillerle ilgili herhangi bir iddiada bulunmayanların, hedef PYD/YPG olunca bu tür iftiralara başvurması manidardır” açıklaması yaptı. Çavuşoğlu, Macron'u "Türkiye düşmanlığı” ile suçladı Bu arada Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim bölgesi Antalya'daki konuşmasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Afrin'in işgal edilmemesi” yönündeki sözlerine tepkiliydi. Çavuşoğlu, "Hiç merak etmesinler biz Fransa değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Zamanında tüm ülkeleri kıtaları işgal edecek ülkeler olarak görenler ve orada sömürenler de Türkiye'yi de kendileri gibi zannediyorlar, düşünüyorlar. Bunların işte geçmişini çok iyi biliriz. Nasıl sömürgeci olduklarını çok iyi biliriz. Dünyada insani yardımda ikinciyiz. Ecdadımızdan aldığımız mirastır. Milli gelire göre dünyada açık ara önde Türkiye'dir. Tarihi karanlık olan ülkelerin Türkiye'ye böyle şeyler demesini hakaret sayarız. Niye burada ölen sivillerin haklarını savunmuyorsunuz. Neden teröristlerin haklarını savunuyorsunuz? Neden hep teröristleri darbecileri savunmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun tek bir açıklaması var Türkiye düşmanlığı, fesatlık, kıskançlık” diye konuştu.