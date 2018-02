Türkiye ‘Sivil Ölüm’ İddialarına Tepkili

Başbakan Binali Yıldırım ise, bugün Ankara-Niğde Otoyolu Temel Atma Töreni’nde Zeytin Dalı Operasyonu hakkında konuştu. Yıldırım, buradaki konuşmasında Türkiye’nin PYD-YPG’nin roket saldırıları nedeniyle yaşadığı can kayıplarını gündeme taşıdı. Yıldırım, “Afrin'e biz niye gittik? Bugün itibarıyla bu hareketin, operasyonun ne kadar haklı, gerekli olduğunu bütün dünya bilsin istiyorum. Şu ana kadar bu alçaklar Afrin’den Reyhanlı’ya, Hatay’a, Kilis’e 12 günde tam 82 tane roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100’den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. Böylece sadece ülkemizin, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamış olmayacağız, aynı zamanda Afrin’de yaşayan yarım milyonu bulan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi de bu beladan kurtaracağız” dedi.