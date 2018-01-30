Türkiye Soçi’de ÖSO'nun da Temsilcisi Oldu

Soçi'deki gelişmelere ilişkin Türk diplomatik kaynaklar tarafından değerlendirmeler yapıldı. Kaynaklar, Soçi'de Suriye'nin gelecek siyasi yapılanmasını ele almak ve anayasa hazırlığında bulunmak üzere yapılan kongrede "Suriye Bayrağı” nedeniyle kriz yaşandığını paylaştı. Kaynaklar, Ankara'dan kongreye katılmak üzere Soçi'ye ulaştıklarında havalimanı ve kongre merkezinde Suriye Bayrağı asılı olması nedeniyle Suriye muhalefeti heyeti tarafından tepki gösterildiğini açıkladı. Buna göre; Ankara'dan giden Suriye muhalefeti heyetince Soçi'de rejim bayraklı resim ve logolar ile kongre düzenlenmesine tepki olarak "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi”ne katılmama kararı aldı. Bu gelişme üzerine Suriye muhalefeti heyeti tarafından kendilerini temsil etme konusunda ise, Türk Heyeti'ne yetki verildiği dile getirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek Soçi'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Rusya tarafı, iki bakan arasında sabah iki ayrı telefon görüşmesi yapıldığını ve Lavrov'un konuyu çözümleyeceklerini ifade ettiğini paylaştı.

Diplomatik kaynaklar, Soçi'de yaşanan bu gelişme nedeniyle Türk Heyeti'nin, kongre kapsamında Suriye'nin yeni anayasasını hazırlamak üzere komisyon oluşturulması çalışmalarını muhalefet adına takip edeceğini ifade etti.

Soçi'deki gelişme çerçevesinde; Türk diplomatik kaynaklar, "Suriye Bayrağı” için "rejim bayrağı” ifadesini kullanarak, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yaklaşımı itibariyle Türkiye'nin de Suriye'deki mevcut resmi bayrağı Beşar Esad rejimi simgesi olarak nitelendirmiş oldu. ÖSO, hali hazırdaki resmi Suriye Bayrağı'nı reddederek, yeşil, beyaz ve siyah renkleri ve üzerinde üç kırmızı yıldız olan bayrağı Suriye Bayrağı olarak kabul ediyor. Ancak uluslararası kamuoyunda Suriye'nin resmi bayrağı olarak kırmızı, beyaz ve siyah renklerinde ve üzerinde iki yeşil yıldız olan bayrak kabul ediliyor.

Ankara'dan Soçi'ye gittikten sonra kongreye katılmaktan vazgeçen Suriye muhalefeti heyeti başkanlığını ise Ahmed Tuma'nın yürüttüğü de açıklandı.

Ahmed Tomah, Reuters tarafından yayınlanan video kaydında muhalefet grubunun protesto olarak Türkiye'ye dönmeye karar verdiğini belirtti. Tomah, Türk heyetinin muhalefetin taleplerini temsil edeceğini de belirtti.