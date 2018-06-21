Türkiye Sol Partili AGİT gözlemcisinin girişine izin vermedi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi ve Sol Parti milletvekili Andrej Hunko, Türkiye'nin kendisine giriş izni vermediğini söyledi. DW Türkçe’ye bir açıklama yapan Hunko, AGİT gözlemcisi olarak 24 Haziran seçimlerini izlemek için Ankara'ya gitmek üzere Viyana'da uçağa bindiğini, kendisine giriş izni verilmediği bilgisini alınca uçaktan indiğini söyledi. Türkiye'nin Viyana'daki AGİT Daimi Temsilcisi'nin AGİT'i konuyla ilgili bilgilendirdiğini belirten Hunko gerekçe olarak "terör destekçiliği suçlamasının" sunulduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin attığı adım hukuka aykırı"

Hunko, Türkiye'nin attığı bu adımın hukuka aykırı olduğunu söyledi. "Seçim gözlemlerinin temel prensiplerinden biri şudur: Heyeti davet eden ülke delegasyonları belirleyemez" diyen Hunko, "AGİT bunu kabul edemez. Bu çok eleştirel, bunu istemiyoruz denemez. Bu hukuki değil. Tabii AGİT'in de bu konuda icrai araçları yok. Bu da her zaman bir sorun" şeklinde konuştu.

Hunko konuyla ilgili Alman Dışişleri Bakanlığı ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne önceden haber verilmediğini ifade etti. Hunko konunun öğrenilmesi üzerine AGİT'in ve Alman Dışişleri Bakanlığı'nın kendisine destek verdiğini ve durumu protesto ettiklerini kaydetti. Yeniden bir düzenleme yapılması ve kabul edilmesi halinde seçim gözlemcisi olarak Türkiye'ye gitmeye hazır olduğunu söyleyen Hunko, bunun için Ankara'nın sınır dışı edilmeyeceği güvencesi vermesi gerektiğini söyledi.