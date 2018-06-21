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Türkiye Sol Partili AGİT gözlemcisinin girişine izin vermedi

21.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi Sol Parti milletvekili Andrej Hunko’nun ülkeye girişine izin vermedi.

Türkiye Sol Partili AGİT gözlemcisinin girişine izin vermedi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi ve Sol Parti milletvekili Andrej Hunko, Türkiye'nin kendisine giriş izni vermediğini söyledi. DW Türkçe’ye bir açıklama yapan Hunko, AGİT gözlemcisi olarak 24 Haziran seçimlerini izlemek için Ankara'ya gitmek üzere Viyana'da uçağa bindiğini, kendisine giriş izni verilmediği bilgisini alınca uçaktan indiğini söyledi. Türkiye'nin Viyana'daki AGİT Daimi Temsilcisi'nin AGİT'i konuyla ilgili bilgilendirdiğini belirten Hunko gerekçe olarak "terör destekçiliği suçlamasının" sunulduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin attığı adım hukuka aykırı"

Hunko, Türkiye'nin attığı bu adımın hukuka aykırı olduğunu söyledi. "Seçim gözlemlerinin temel prensiplerinden biri şudur: Heyeti davet eden ülke delegasyonları belirleyemez" diyen Hunko, "AGİT bunu kabul edemez. Bu çok eleştirel, bunu istemiyoruz denemez. Bu hukuki değil. Tabii AGİT'in de bu konuda icrai araçları yok. Bu da her zaman bir sorun" şeklinde konuştu.

Hunko konuyla ilgili Alman Dışişleri Bakanlığı ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne önceden haber verilmediğini ifade etti. Hunko konunun öğrenilmesi üzerine AGİT'in ve Alman Dışişleri Bakanlığı'nın kendisine destek verdiğini ve durumu protesto ettiklerini kaydetti. Yeniden bir düzenleme yapılması ve kabul edilmesi halinde seçim gözlemcisi olarak Türkiye'ye gitmeye hazır olduğunu söyleyen Hunko, bunun için Ankara'nın sınır dışı edilmeyeceği güvencesi vermesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf tartışması

Nisan 2017’de yapılan anayasa değişiklik referandumu sırasında Türkiye'de Avrupa Konseyi’nin seçim gözlemcisi olan Andrej Hunko, Diyarbakır’daki oy verme ve sayılma işlemleri sırasında polisin engellemeleriyle karşılaştıklarını savunmuştu. Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Hunko, Diyarbakır'da kendisinin ve diğer seçim gözlemcilerinin iki saat boyunca sandık mahaline girmesine izin verilmediğini söylemişti.

Açıklama üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Sol Parti milletvekili Andrej Hunko’nun PKK bayrağıyla görüldüğü bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaşmıştı. Çavuşoğlu "Hainlerin paçavralarıyla poz veren Alman Vekil Andrej Hunko Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi. Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?" diye yazmıştı.

Hunko söz konusu fotoğrafla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu 2014 yılında Şengal'de Ezidilerin kurtarılması sonrasında Almanya'da yaşanan bir iç tartışmayla ilgiliydi. Hatta o zaman Hrıstiyan Birlik Partilerinden (CDU/CSU) milletvekili Volker Kauder PKK'ya silah sevkiyatlarını günlük oturumda gündeme getirmişti. Biz de Sol Parti olarak o zaman PKK yasağının kaldırılmasını savunduk. Bunun üzerine de Federal Meclis'te bununla ilgili bir tartışma oturumu yapıldı. Söz konusu fotoğraf bu bağlam içerisinde ortaya çıktı. Bunun Türkiye'de seçim gözlemiyle bir ilgisi yok. Ama şimdi beni PKK sempatizanı olarak göstermek için kullanılıyor. Bu doğru değil."

Hunko: Türkiye'de hükümet seçimler sebebiyle huzursuz

Hunko atılan adımın Türkiye'deki seçim atmosferiyle ilgili olduğunu savundu. "Bu, aslında Türk hükümetinin seçimler sebebiyle huzursuz olduğunu gösteriyor" diyen Hunko "Kamuoyu yoklamalarındaki sonuçlar, Erdoğan açısından arzu ettiği gibi değil. Parlamentoda artık çoğunluğa sahip olmaması, çok muhtemel. Muhtemelen ilk turda da seçimi kazanamayacak. Bunu bir huzursuzluğun ifadesi olarak yorumluyorum" diye konuştu.

DW, dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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