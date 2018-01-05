‘Türkiye Somali Ordusunu Silahlandırıyor’

Türkiye'nin Somali askerlerini silahlandırma taahhüdünün, Somali ordusunun zorlu bir geçiş süreci döneminde olduğu bir zamana denk gelmesi bakımından Mogadişu'ya önemli bir destek sağlayacağı belirtiliyor. Somali ordusu, eğitim süreci, Afrika Birliği güçlerinden yetkiyi devralma, hükümeti savunma ve El-Şabab'la mücadele gibi işlerin hepsini aynı anda yapma zorluğuyla karşı karşıya bulunuyor.

Haga, "Türk yapımı tüfeklerle teçhizatlandırıldılar. Askerler eğitime geldiğinde silahları yoktu, Türkiye onlara teçhizat sağladı ve Türkiye kampta eğitim alan her bir askeri teçhizatlandırma sözü verdi” dedi.

Türk medyası, Somali'ye verilen silahların Türk yapımı MPT-76 olduğunu bildirdi. Haga da bu bilgiyi doğruladı.

Amerika'nın Sesi Somali Servisi'ne konuşan Haga, Türk hükümetinin başkent Mogadişu'daki Türk askeri eğitim kampından mezun olan Somali ordusunun bir birliğini teçhizatlandırdığını açıkladı.

Somali hükümetinin bir süre önce hazırladığı "Operasyonel Hazırlılık Değerlendirmesi” başlıklı raporda, üslerdeki askerlerin tahmini olarak yüzde 30'unun silahlarının olmadığı tespit edilmişti. Raporda ayrıca, askerlerin kullandığı bazı silahların, kabilelerin kendi özel silahları olduğu belirtiliyor. Bazı birliklerin orta ve ağır silahlardan yoksun oldukları kaydediliyor.

Mogadişu'daki Türk askeri üssü 30 Eylül'de açılmıştı. Somali yetkililerine göre, Türkiye 10 bin kadar askeri üste eğitmeyi planlıyor.

Eğitim alan ilk grup 23 Aralık'ta mezun olurken, ikinci grubun eğitimlerinin yakında başlaması bekleniyor.

Haga, askerlerin ayrıca komuta-kontrol ve liderlik yetenekleri üzerinde de eğitimden geçirildiğini söyledi.

Haga, "Türk ordusu gelişmiş düzeyde, onların eğitimi NATO'nun verdiği eğitim. Türkiye, insani yardımların yanında ordu açısından da ihtiyaç duyulan bir zamanda Somali'ye yardıma gelen dost bir ülke” diye konuştu.

Türkiye'nin yanısıra başka bazı ülkeler de Somali askerlerine eğitim sağladı. ABD, Danab olarak bilinen 500 kişilik özel kuvvetlere eğitim verirken, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, AB, Etiyopya, Cibuti, Kenya ve Uganda da yıllar içerisinde Somalili askerleri eğitti.

Somalili yetkililer, Mogadişu'daki Türk üssündeki eğitimlerin, Somali askerlerine verilen tüm eğitimleri harmanlayacağını ve organize bir güç yaratacağını belirtiyor.

Ordu entegrasyon komisyonun da başkanlığını yapan Haga, Türk üssünde verilen eğitimin ayrıca, farklı bölükler ve bölgelerden seçilen askerler için ordu entegrasyon sürecinin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.