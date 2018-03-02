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‘Türkiye Suriye Hükümeti Yanlısı Güçleri Vurdu’ İddiası

02.03.2018 17:56 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk savaş uçaklarının Afrin’de Suriye hükümeti yanlısı güçlere ait iki mevziyi vurduğunu, ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğünü öne sürdü

‘Türkiye Suriye Hükümeti Yanlısı Güçleri Vurdu’ İddiası

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk savaş uçaklarının Afrin’de Suriye hükümeti yanlısı güçlere ait iki mevziyi vurduğunu, ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Gözlemevi, hava operasyonlarının dün gece geç saatlerde Jamaa köyünde düzenlendiğini belirtti.

Gözlemevinin iddiasına göre, ölenler arasında 3 YPG militanı da bulunuyor. Diğerlerinin ise Afrin’e geçen hafta giren Suriye yanlısı militanlar olduğu kaydedildi.

YPG de yaptığı açıklamada savaşçılarından ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

TSK’dan yapılan açıklamadaysa, Türk yapımı ATAK helikopterlerinin Afrin’in batısında bir bölgeyi vurduğu ve 9 teröristin öldürüldüğü belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

Türkiye ve Suriyeli muhalif müttefikleri, Afrin’deki YPG unsurlarına karşı geçen Ocak ayında operasyon başlatmıştı.

Suriye devlet haber ajansı da, Türk güçlerinin Afrin’de 20 kişiyi öldürdüğünü öne sürerken, merkezi Lübnan’da bulunan El Mayadeen televizyonu da, Türk savaş uçaklarının operasyonunda 18 hükümet yanlısı silahlı kişinin öldüğünü, 19’undan da haber alınamadığını bildirdi.

El Mayadeen’in haberine göre hava operasyonu, Şam yanlısı güçlerin bir Türk savaş helikopterini vurmasından sonra düzenlendi.

Doğu Guta’da ise günde 5 saat ateşkes uygulaması dördüncü gününe girse de bölgeyi hala hiçbir sivil terk etmiş değil.

Suriye’de devlete ait İhbariye televizyonu, isyancıların, kişilerin bölgeden ayrılmasını engellemek için bir geçiş noktasını bombaladığını öne sürdü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Beyaz Miğferler olarak bilinen muhalif Suriye Sivil Savunma adlı grup, Doğu Guta’daki Zamalka, Duma ve Hazzeh kentleri yakınlarında bugün de hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Suriye Sivil Savunma saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki gelişmeler ve BM Güvenlik Konseyi’nin 30 günlük ateşkes kararının derhal uygulanması konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Macron ve Trump’ın, BM kararının uygulanması için birlikte çalışmayı kararlaştırdığı ve bu karara uyması için Şam üzerinde net biçimde azami baskı uygulanması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Macron, öldürücü kimyasal silahların kullanıldığının kanıtlanması halinde bunun güçlü bir karşılığa neden olacağını söyledi.

Trump ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel’le Suriye ve Rusya’nın yeni açıkladığı silah sistemleri hakkında telefonda görüştü.

Merkel’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki lider Suriye hükümet güçleriyle Rus ve İranlı müttefiklerinin BM ateşkesine uyması gerektiğini vurguladı, Rusya’ya Doğu Guta’ya yönelik bombardımana katılmaya son vermesi çağrısında bulundu. Merkel ve Trump ayrıca, Esat hükümetinin kimyasal silah kullanımı, sivillere yönelik saldırılar ve ablukalardan sorumlu tutulması gerektiği mesajını verdi.

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