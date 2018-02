Türkiye: Suriye Konusunda Bizim Olduğumuz Yerde PYD Olamaz

Diplomatik kaynaklar, Soçi'de Mistura'ya yetki verildiğini ancak bunun "sınırsız yetki” olmadığını da dile getirdi. Kaynaklar, anayasa komitesi için Cenevre'de kararlaştırıldığı üzere üçte biri Suriye Rejimi (Beşar Esad yönetimi), üçte biri Muhalefet ve üçte biri ise akademisyenler, uzmanlar, toplumsal kabul görecek isimler olan Bağımsızlar'dan oluşacağı bilgisini aktardı. Ancak Mistura'nın, anayasa komitesini oluştururken Suriye'deki hassasiyetleri dikkate alacağı beklentisini de anlatan kaynaklar, "Muhalefet ile bizim gibi taraflar ile istişare içerisinde yapılacak” vurgusunda bulundu.

Bu noktada, Türkiye'nin, Suriye'deki PYD-YPG'nin terör örgütü PKK'nın kolu olduğu yaklaşımından hareketle Suriye'nin geleceğiyle ilgili her türlü süreçte Ankara'nın PYD-YPG varlığına karşı çıkışı gündeme geldi.

"Bizim olduğumuz yerde PYD vesaire olamaz” diyen Türk diplomatik kaynaklar, "PYD meselesi elbette her fırsatta her ülke ile ilişkimizde gündemde. Mistura ile her karşılaşmamızda gündeme geliyor. Mistura ile Soçi'deki görüşmemizde de (anayasa komitesi) PYD'yi görmek istemediğimiz söylendi. Kendisi de bunun bilincinde olduğunu söyledi” dedi.