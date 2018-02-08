Türkiye Suriye Konusunda İran’la İşbirliği Arayışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefon görüşmesi yaparak Zeytin Dalı operasyonu dahil olmak üzere Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede Rusya lideri Vladimir Putin’le birlikte İstanbul’da üçlü zirve yapılması konusunun da teyit edildiği bildirildi.

Dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tahran da konuyla ilgili temaslarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan