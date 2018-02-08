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‘Türkiye-Suriye Sınırında Yaşayanlar İki Ateş Arasında Kaldı’

08.02.2018 17:08 | Son Güncelleme

Amerika’nın Sesi muhabiri Heather Murdock Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin izlenimlerini aktarıyor

‘Türkiye-Suriye Sınırında Yaşayanlar İki Ateş Arasında Kaldı’

Türk ordusunun Afrin operasyonu devam ederken çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Suriye’deki çatışmadan kaçan mülteci aileler, daha güvende olacaklarını düşündükleri sınır kasabasına sığındı. Amerika’nın Sesi muhabiri Heather Murdock Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden bildiriyor.

Türkiye-Suriye sınırının iki tarafında aileler, son çatışmalarda ölen yakınlarının yasını tutuyor.

Türkiye, 2011’de Amerika’nın da Suriye hükümetine karşı savaşta kısmen desteklediği Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyindeki Kürt güçlere karşı savaşıyor.

Reyhanlı, 20 Ocak’tan beri en az dört sivilin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı ateş hattı boyunca uzanan bir sınır kasabası.

Bu küçük kızın dedesi, arabalarının yakınına isabet eden bir roket saldırısında hayatını kaybetmiş.

Hüseyin, “Şehir merkezine kasaptan et almaya gidiyordum. Babam da gelmek istedi. Annem, babam, kızım, teyzem hepimiz arabadaydık,” diyor.

Hüseyin’in ailesi, yaşadıkları mahalleye isabet eden varil bombası bir gün içinde 16 komşularını birden öldürünce Suriye’den kaçmaya karar vermiş.

Ancak Afrin’de devam eden çatışmalarla ilgili birçok ayrıntı belirsiz. Gazeteciler için bölgeye erişim neredeyse imkansız. Türk ordusuyla ilerlediğimizde en fazla sınırdaki tepelerin diğer tarafına ulaşabiliyoruz.

Türkiye, operasyonu, sınırlarını Kürt güçlerden korumak için başlattığını bildiriyor. Aynı saflardaki Suriyeli isyan güçlerinin önceliğiyse Kürtler’in bağımsız bir devlet ilanını önlemek.

Özgür Suriye Ordusu Komutanı Nadir Derviş, “Suriye’de kendi ülkelerini kurmak gibi imkansız bir hayalleri var. Suriye’deki devrim açısından baktığınızda, Suriye’yi bölmek imkansızdır,” diyor.

Bölgede etnik gerginlik tırmanırken, iki taraftan da sivil ve askeri kayıp haberleri geliyor. Afrin’den geldiği belirtilen fotoğraflarda çok sayıda kaybın yanısıra toplu protesto gösterileri görülüyor.

Türk yetkililer Salı günü çatışma bölgesi dışında yer alan bir mülteci kampına düşen roket sonucu üç kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

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