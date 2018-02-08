‘Türkiye-Suriye Sınırında Yaşayanlar İki Ateş Arasında Kaldı’

Hüseyin’in ailesi, yaşadıkları mahalleye isabet eden varil bombası bir gün içinde 16 komşularını birden öldürünce Suriye’den kaçmaya karar vermiş.

Bu küçük kızın dedesi, arabalarının yakınına isabet eden bir roket saldırısında hayatını kaybetmiş.

Reyhanlı, 20 Ocak’tan beri en az dört sivilin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı ateş hattı boyunca uzanan bir sınır kasabası.

Ancak Afrin’de devam eden çatışmalarla ilgili birçok ayrıntı belirsiz. Gazeteciler için bölgeye erişim neredeyse imkansız. Türk ordusuyla ilerlediğimizde en fazla sınırdaki tepelerin diğer tarafına ulaşabiliyoruz.

Türkiye, operasyonu, sınırlarını Kürt güçlerden korumak için başlattığını bildiriyor. Aynı saflardaki Suriyeli isyan güçlerinin önceliğiyse Kürtler’in bağımsız bir devlet ilanını önlemek.

Özgür Suriye Ordusu Komutanı Nadir Derviş, “Suriye’de kendi ülkelerini kurmak gibi imkansız bir hayalleri var. Suriye’deki devrim açısından baktığınızda, Suriye’yi bölmek imkansızdır,” diyor.

Bölgede etnik gerginlik tırmanırken, iki taraftan da sivil ve askeri kayıp haberleri geliyor. Afrin’den geldiği belirtilen fotoğraflarda çok sayıda kaybın yanısıra toplu protesto gösterileri görülüyor.

Türk yetkililer Salı günü çatışma bölgesi dışında yer alan bir mülteci kampına düşen roket sonucu üç kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.