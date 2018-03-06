Türkiye Suriye'de 170 bin kişilik kamp kuracak

Ankara ve Washington, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen ayki ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi için üç teknik komite kurulmasına karar vermişti. Komitelerden ilkinin toplantısı 8-9 Mart'ta ABD'de yapılacak.

Aksoy, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Türk ve ABD'li yetkililer arasında 8-9 Mart'ta Washington'da yapılacak toplantılara da değindi. Söz konusu toplantılarda, ABD'nin YPG'ye verdiği silahların iadesi konusunda Washington'dan somut adım beklediklerini ileteceklerini ifade eden Aksoy, bu görüşmelerde Menbiç dâhil Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağını sözlerine ekledi.

Aksoy, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 12-14 Mart tarihleri arasında Rusya'yı ziyaret edeceğini, 19 Mart'ta ise Washington'da Tillerson ile görüşeceğini belirtti.

"Pentagon sözcüsü saçmalamaya devam etmiş"

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Aksoy, Pentagon sözcüsü Robert Manning'in YPG'li bir komutan için "general" nitelemesinde bulunmasına ilişkin bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Pentagon sözcüsü, yine saçmalamaya devam etmiş. PYD/YPG'nin bir terörist örgüt olduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Geçen bir haber yayımlandı ve ABD'de resmi kurumlar dâhil, PYD/YPG'nin PKK'nın bir parçası olduğunu gösteren somut deliller ortaya konuldu. Bundan Pentagon sözcüsünün de haberi olduğunu tahmin ediyorum. Biz gerekli açıklamayı yapmıştık. Daha önce de bu gibi açıklamalar yapıyordu Pentagon sözcüsü. Yine bir açıklama yapacağız bu konuda."

İstanbul'daki üçlü zirve

Sözcü Aksoy Türkiye, Rusya ve İran'ın Nisan ayında Suriye konusunu ve bölgede atılacak olası adımları ele almak için bir zirve düzenleyeceğini de açıkladı. Türkiye, Rusya ve İran cumhurbaşkanlarının Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan bir üçlü zirvede bir araya gelmesi için hazırlıklar yapılıyordu. Üç ülkenin dışişleri bakanları da 16 Mart'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da görüşecek.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,BK

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