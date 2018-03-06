Türkiye, Suriye'de 170 bin kişiyi barındıracak 9 kamp kuruyor

Türkiye'nin, Suriye'de Fırat Kalkanı Operasyonu ile kontrolü altına aldığı bölgelerde ve İdlib eyaletinde 170 bin kişilik dokuz kamp kuracağı açıklandı.

Kızılay ve AFAD'ın Azez, Elbil, Tugli, Tel Effer, Naddah, Bardaklı ve Maşad Rufi kırsalları dahil olmak üzere kamplar için hazırlık yapmaya başladığı aktarıldı.

Kampların, Afrin'e yönelik olarak devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nın kent nüfusun yoğun olduğu kent merkezine doğru ilerlemesiyle yaşanabilecek bir mülteci akınına karşı tedbir olarak kurulduğu da belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de Cinderes bölgesine yönelik operasyonların devam ettiğini, yakında kent kuşatmasına geçileceğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Harekatın bundan sonraki kısmının çok daha hızlı bir şekilde yürüyeceğine inanıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pentagon sözcüsüne tepki: 'Saçmalıyor'

Dışişleri Bakanlığı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan sözcü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning'in PKK'nın üst düzey yöneticilerinden, "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhad Abdi Şahin'i "General Mazlum" olarak tanımlamasına ilişkin, "Pentagon Sözcüsü, saçmalamaya devam etmiş" ifadesini kullandı.

Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 19 Mart'ta Washington'da görüşmesinin planladığını da söyledi.

Aksoy, Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye konusunu görüşmek üzere. Nisan ayında İstanbul'da bir araya geleceklerini de kaydetti. Üç ülkenin diplomatları hazırlık toplantısını 16 Mart'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirecek.