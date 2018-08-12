Türkiye Suriye’de Daha Fazla Güvenli Bölge Oluşturma Amacında

Suriye hükümeti Rusya ve İran destekli müttefikleriyle birlikte ülkenin güney batısındaki muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçiriyor. İdlib Suriye’nin şu an muhaliflerin kontrolündeki en büyük bölgesi. Burada Suriye hükümetinin bir operasyon düzenlemesi halinde daha fazla kan dökülmesinden endişe ediliyor.

Afrin operasyonu Suriye’de yedi yıldır süren iç savaşta Türkiye’nin sınır ötesine düzenlediği ikinci operasyon. Fırat Kalkanı operasyonu Afrin’in doğusundaki Kürt milisleri ve IŞİD unsurlarını hedef almıştı. Bu operasyon 2017’de sona ermişti.

Erdoğan, ‘‘İnşallah yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş ve güvenli hale getirmiş olacağız. Şu ana kadar güvenli hale getirdiğimiz yerlere ülkemizden dönenlerin sayısı çeyrek milyonu buldu’’ dedi.

Türkiye Pazar günü iç savaştan kaçan sivillerin güvenli şekilde geri dönmelerini sağlamak amacıyla Suriye’de daha fazla güvenli bölge oluşturmak için hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.

Şam rejiminin olası İdlib operasyonunda 2 milyondan fazla kişinin Türkiye sınırına doğru gelebileceği belirtiliyor.

Türkiye’nin de İdlib’de askeri gözlem noktaları bulunuyor.

Erdoğan, konuşmasında ayrıca ‘‘İdlib'de diğer bölgelerdeki benzer bir felaketin yaşanmaması için hem diplomatik hem askeri çalışmalarımıza hız verdik’’ dedi.

Erdoğan Irak’taki PKK yapılanmasına da değindi ve “Irak'ta, Kandil'i terör yuvası olmaktan çıkartmaya yönelik adımları atıyoruz. Gerekirse Sincar'ı da bu kapsama alacağız’’ ifadelerini de kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyindeki Kandil Daği’na yönelik operasyonlarını hızlandırdı. Oprasyonlarda PKK mevzileri ve örgütün üst düzey isimleri hedef alınıyor.

