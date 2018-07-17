Türkiye Suriyeli Sığınmacıları Kayıt Altına Almayı Durdurdu mu?

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin yeni gelen Suriyeli sığınmacıları kayıt altına almayı durdurduğu belirtildi. Açıklamada bu kararın, hukuksuz sınır dışı etme, Suriye’ye zorla geri gönderme ile sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlandırmama gibi sonuçlar doğurduğu belirtildi.

­­Amerika merkezli İnsan Hakları izleme Örgüt (HRW), Hatay, Gaziantep ve İstanbul’da geçici koruma için kayıt başvurusu yapan 32 Suriyeli ile görüştü. Görüşme, Mayıs ayı ortalarında, Hatay’da gerçekleşti. HRW’nin açıklamasında yer alan bilgilere göre Suriyeliler, geçici koruma kimlik belgeleri olmadığı için polisin kendilerini 20 kişilik gruplar halinde sınır dışı ettiğini, hastanelerin ve okulların da kimlik belgesi olmadan kabul etmediklerini aktardı. HRW yetkilileri araştırmaların ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Bazı Suriyelilerin kendilerinin veya yakınlarına acil tıbbi yardım alabilmek için geri döndüklerini söylediklerini aktaran HRW yetkilileri; “Başkaları da aile üyelerinden sadece bir kısmı kayıt olabildiği için Suriye’ye geri dönmeye karar verdiklerini aktardı. Hepsi de sürekli olarak gözaltına alınma ve sınır dışı edilme korkusuyla yaşadıklarını ve polise yakalanmamak için hareketlerini çok kısıtladıklarını söylediler’’ şeklinde açıklama yaptı.