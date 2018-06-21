Türkiye, Suriyeliler’le Yaşamaya Alışacak mı?

Türkiye’de 3,5 milyonu aşkın Suriyeli nüfus için “geçici barınma” yaklaşımı olmakla birlikte kitlesel olarak kendi ülkelerine geri dönüş yapmayacak bu insanlarla birlikte yaşam tartışılıyor.
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Türkiye’nin, dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunu koruduğu açıklandı. Ancak Türkiye’nin böylesi bir mülteci nüfus ile nasıl bir gelecek inşa edeceği merak konusu. Mülteci konusundaki uzman isimler Prof.Dr. Murat Erdoğan ve Metin Çorabatır’a göre; Türkiye’nin bu mülteci nüfusu topluma entegre etmeyi düşünmesi ve “Suriye’ye geri dönecekler” beklentisinden vazgeçmesi gerekiyor.
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