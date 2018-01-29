Türkiye Suriye’nin Kuzeyinde Nüfus Yapısını Değiştirmeyi mi Amaçlıyor?

Türk yetkililer, Suriye'nin kuzeyinde Kürt ayrılıkçılara karşı başlattıkları son operasyonun, Suriyeli mültecilerin eve dönüş sürecini hızlandıracağını belirtiyor. Ancak Kürtler, Ankara'nın geri dönenlerin de yerlerini değiştirerek nüfus yapısını bozmayı planladığından endişe ediyor.

Kürt yetkililer, Ankara'nın, sınır bölgelerindeki nüfus yapısını yeniden şekillendirmek istediğini, daha az sayıda Kürt ve onların yerini halen Türkiye'de bulunan Sünni Arap mültecilerin alacağı bir "istikrar koridoru” oluşturma niyetinde olduğunu öne sürüyor.

Bu durum, Ankara'nın PKK'nın bir uzantısı olarak gördüğü YPG'yi zayıflatabilir. Kürt aktivistler ve YPG propagandası yapanlar, Twitter ve sosyal medya üzerinden bu "tehlikeye” dikkat çeken bir kampanya yürütüyorlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin operasyonundaki önemli amaçlarından birinin "etnik temizlik” olduğunu iddia ediyorlar.

Daha önceki yönetimlerde görev almış Amerikalı uzmanlar da "tehlike” uyarısı yapıyor. Savunma Bakanlığı Pentagon'un eski danışmanlarından, halen Amerikan Girişimcilik Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda görev yapan Michael Rubin, "Türkiye'nin Afrin'de yapmaya çalıştığı şey terörü yok etmek değil, etnik temizliğe girişmek” diyor.