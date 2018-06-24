Türkiye Tarihi Seçimin Sonucunu Bekliyor

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimi için Türkiye genelinde oy verme süreci sona erdi. Türkiye saatiyle 18.45’ten itibaren de ilk sonuçlar açıklanmaya başlıyor.
Saat TSİ 08.00’da başlayan oy verme işlemi TSİ 17.00’da sona erdi.
600 koltuklu meclis için aralarında iki seçim koalisyonunun da yer aldığı sekiz siyasi parti yarıştı.
3 milyonu yurt dışında olmak üzere 59 milyondan fazla Türk vatandaşı seçmen kaydında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullanmasının ardından “Türkiye adeta demokratik bir devrimi gerçekleştiriyor” dedi.
Seçim, Türkiye’nin başkanlık seçimine geçiş sürecini tamamlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan aday genişletilmiş yetkilerle ülkeyi yönetecek.
Erdoğan “Başkanlık sistemiyle birlikte artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor” diye konuştu.
Erdoğan seçime katılımın yoğun gözüktüğünü söyledi, ancak yüksek seçim kurulu henüz katılımla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Türkiye’nin güneydoğusundaki sandıklarla ilgili usulsüzlük olduğu haberlerinin ardından gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.
Sosyal medyadaki bazı görüntüler Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde toplu oy kullanıldığı iddialarını ortaya koydu. Seçimler öncesinde ilçede yaşanan kavgada dört kişi hayatını kaybetmişti.
Sadi Güven, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulduğunu söyledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise doğu ve güneydoğudaki usulsüzlük iddiaları karşısında sandık başında görevli memurlara “devlet memuru olduğunuzu unutmayın” uyarısında bulundu
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