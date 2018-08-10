Türkiye: Trump’ın kararı DTÖ kurallarına aykırı

Trump, Twitter paylaşımında, “Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybederken, Türkiye'den çelik ve aluminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim! Alüminyumda oran yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!” diye yazmıştı.
Ankara’dan ilk resmi açıklama, Ticaret Bakanlığı’ndan geldi. Ticaret Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Trump’ın vergi artışı kararıyla ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı hareket ettiği belirtildi. Vergi artışından sadece Türkiye’nin değil ABD’deki üretici, özel sektör ve ithalatçının da etkileneceği vurgulandı.
Dışişleri: Türkiye diplomasi, diyalog ve iyi niyetten yana
Trump’ın vergi artışı kararına ilişkin Türkiye’den ikinci resmi açıklama ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapıldı. Aksoy yazılı açıklamasında, Trump’ın bu kararıyla ABD ile Türkiye arasındaki “müttefiklik ilişkisine zarar verildiği”ni ifade etti. Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe saydığı, ek vergi uygulama kararının devlet ciddiyetiyle bağdaştırmanın mümkün olmadığı savunuldu. "ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir." denildi.
Ancak Aksoy’un açıklamasına, Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde diplomasi kapısını açık tutma isteği de yansıdı. Dışişleri açıklamasında, "Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir. Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır” ifadeleri kullanıldı.
Bahçeli: ABD ile ilişkilerimiz ne zaman iyi oldu?
Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti politikalarını destekleyen MHP’den de ABD aleyhine sert sözler içeren açıklama yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’dan paylaştığı mesajda "Trump Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil diyor, ne zaman iyi oldu ki?" sözleriyle ABD Başkanı Trump'a yüklendi. "Trump her yaptığı açıklamayla yangına benzin döküyor. Türkiye'nin ekonomik çöküşünü sağlayamayacaklar" dedi.
Bahçeli, "ABD yönetimi Evanjelist ve Siyonist emellerin yörüngesine sabitlenip Türkiye ekonomisini felç etmeyi amaçlıyor." diye yazdı. MHP lideri, "Döviz insin diye papazı ve diğer tutukluları verirsek asıl o zaman papazı buluruz. Dövizin yükseliş temeli ekonomik değil, siyasi ve diplomatik şantajlardır. Buna da boyun eğemeyiz, eğmeyeceğiz.” sözleriyle meydan okudu.
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