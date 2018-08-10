Türkiye: Trump’ın kararı DTÖ kurallarına aykırı

Trump, Twitter paylaşımında, “Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybederken, Türkiye'den çelik ve aluminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim! Alüminyumda oran yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!” diye yazmıştı.

Ankara’dan ilk resmi açıklama, Ticaret Bakanlığı’ndan geldi. Ticaret Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Trump’ın vergi artışı kararıyla ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı hareket ettiği belirtildi. Vergi artışından sadece Türkiye’nin değil ABD’deki üretici, özel sektör ve ithalatçının da etkileneceği vurgulandı.

Dışişleri: Türkiye diplomasi, diyalog ve iyi niyetten yana

Trump’ın vergi artışı kararına ilişkin Türkiye’den ikinci resmi açıklama ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapıldı. Aksoy yazılı açıklamasında, Trump’ın bu kararıyla ABD ile Türkiye arasındaki “müttefiklik ilişkisine zarar verildiği”ni ifade etti. Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe saydığı, ek vergi uygulama kararının devlet ciddiyetiyle bağdaştırmanın mümkün olmadığı savunuldu. "ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir." denildi.