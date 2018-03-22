Türkiye Tutuklu ve Hükümlü Sayısında Avrupa Birincisi

Avrupa Konseyi’nin gözaltı merkezleri ve cezaevleri koşullarına ilişkin yeni açıkladığı 2016 yılı dönemini kapsayan raporu, muhalefet partileri CHP ile HDP’ye göre Türkiye gerçeğini ifade etmekte yetersiz kaldı.

Avrupa Konseyi bünyesinde Avrupa İşkence ve İnsanlığa Aykırı Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) tarafından Konsey üyesi ülkeler hakkında gözaltı, her yıl tutukluluk ve hükümlülük koşullarıyla ilgili raporlar hazırlanıyor. CPT, önceki yıla ilişkin verileri derleyen yıllık raporunu üye ülkelerdeki ilgili resmi kurumlara sunduktan sonra birkaç ay içerisinde açıklıyor. Üye ülkelerce rapora itirazlar olduğunda raporun yayınlanması gecikebiliyor.

CPT - 2016 Yılı Raporu Konsey ile Türkiye arasında krize yol açmış ve CPT Başkanı Mykola Gnatovskyy de geçen yıl Nisan ayında Ankara’nın şerhi bulunduğu sürece raporu açıklayamayacaklarını duyurmuştu. Sözkonusu rapor, Türkiye’nin engelleme kararından vazgeçmesi üzerine önceki gün kamuoyuyla paylaşıldı.

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