Türkiye ve ABD arasında gündem Menbiç

Çavuşoğlu, bölgede güvenliğin Türk ve ABD askerleri tarafından sağlanacağını söyledi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD arasında 19 Mart'ta yapılacak görüşmelerde YPG'nin Suriye'nin Menbiç kentinden çekilmesini öngören bir planın ele alınacağını söyledi. Çavuşoğlu, karara bağlanacak bir takvim uyarınca Washington ve Ankara'nın YPG'nin bölgeden çekilmesini ortaklaşa gözlemleyeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu planın işlememesi halinde Türk ordusunun YPG'yi Menbiç'ten çıkarmak için harekete geçeceğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları Türk ve ABD heyetleri arasında Washington'da gerçekleşen görüşmelerin ardından geldi.

19 Mart'ta ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir araya geleceğine dikkat çeken Çavuşoğlu iki taraf arasında ele alınacak konuları şöyle ifade etti:

"YPG'nin olduğu bölgeler nasıl istikrara kavuşturulur, kimin yöneteceğini nasıl sağlayabiliriz. Temel prensip nüfus oranında yönetim olması. YPG hiçbir şekilde olmayacak. Menbiç'ten YPG çekilince orada ABD ve Türk askerleri olacak. YPG'nin çekilmesine nezaret edeceğiz. Buranın güvenliğini kim sağlayacak, ABD ve Türkiye. Önce bu modeli Menbiç'te uygulayacağız daha sonra diğer yerlere götüreceğiz. Bu Rakka için de Fırat'ın doğusunda YPG'nin kontrolündeki yerler için de geçerli."