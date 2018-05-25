HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Türkiye ve ABD Menbiç haritasını belirledi

25.05.2018 23:57 | Son Güncelleme

Suriye konulu Türkiye - ABD Çalışma Grubu Menbiç konusunda yol haritasının ana hatlarını belirledi.

Türkiye ve ABD Menbiç haritasını belirledi

Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun ikinci toplantısı Ankara'da Cuma günü gerçekleşti.

Görüşme sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "tarafların Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediği” bildirildi.

Menbiç, NATO müttefiki Türkiye ve ABD'nin arasında anlaşmazlığa neden olmuştu. Türkiye, ABD tarafından desteklenen, PKK’nın uzantısı ve terör örgütü olarak gördüğü PYD/YPG kontrolündeki güçlerin Menbiç'ten çekilmesini talep etmiş, ancak ABD bu talebi reddetmişti. Menbiç konusunda taraflar arasındaki görüşmeler uzun zamandır devam ediyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ortak çalışma grubunun hazırladığı tavsiyeleri görüşmek üzere 4 Haziran'da bir araya gelmesi bekleniyor.

DW,rtr,AP/MY/HS

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Beyaz Saray: 'Türk Şilebine Saldırı Alarm Verici'Beyaz Saray: 'Türk Şilebine Saldırı Alarm Verici'
Hakan Atilla mahkumiyet kararına itiraz ettiHakan Atilla mahkumiyet kararına itiraz etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KKTC’de Türk bayrağını indirme çalıştılar

KKTC’de Türk bayrağını indirme çalıştılar

Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması

Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması

Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı

Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

Kanada'da patlama!

Kanada'da patlama!

İsrail, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunu meclis gündemine aldı

İsrail, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunu meclis gündemine aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.