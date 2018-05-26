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Türkiye ve ABD'den Menbiç için yol haritası

26.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Türk ve ABD'li yetkililer, Ankara-Washington hattında gerginliğe neden olan Menbiç konusunda izlenecek yol haritasının ana hatlarını belirledi.

Türkiye ve ABD'den Menbiç için yol haritası

Bu gelişme, Türkiye ve ABD'den yapılan ortak açıklamayla duyuruldu.Ankara ile Washington arasında YPG kontrolündeki Menbiç nedeniyle yaşanan sorunun çözümü ve her iki ülkenin Suriye'deki faaliyetlerinin koordinasyonu için kurulan Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun ikinci toplantısı yapıldı. Ankara'da yapılan toplantı sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ortak açıklama yayımladı.

Yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Türkiye ve ABD'nin Menbiç’te "güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri daha fazla işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediği" duyuruldu. Açıklamada söz konusu yol haritasının ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun ortak çalışma grubunun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya geleceği belirtildi. Görüşmenin Washington'da yapılması planlanıyor.

Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Çavuşoğlu ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Şubat ayında Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kurulmuştu. Ortak grubun ilk toplantısı Mart ayında Washington'da gerçekleşmişti.

Menbiç gerginliği

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin kontrolünde. ABD ise YPG'ye IŞİD'le mücadele kapsamında uzun süredir askeri destek veriyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye'nin, Afrin'e düzenlediği askeri operasyonun ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki tansiyonu daha da artırmıştı. Ankara'nın Washington'a YPG'ye verdiği desteği sonlandırması için yaptığı çağrılar sonuçsuz kalırken, Türk ve ABD askerlerinin Menbiç'te karşı karşıya gelme riski endişelere neden olmuştu.

AKP'nin Perşembe günü açıkladığı seçim beyannamesinde de ABD'nin YPG'ye desteğini sonlandırılması konusunda "somut adımlar" atması için çağrı yapılmış ve Washington'dan PKK ile mücadelede "somut destek" talep edilmişti.

DW,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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