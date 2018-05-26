Türkiye ve ABD'den Menbiç için yol haritası

Bu gelişme, Türkiye ve ABD'den yapılan ortak açıklamayla duyuruldu.Ankara ile Washington arasında YPG kontrolündeki Menbiç nedeniyle yaşanan sorunun çözümü ve her iki ülkenin Suriye'deki faaliyetlerinin koordinasyonu için kurulan Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun ikinci toplantısı yapıldı. Ankara'da yapılan toplantı sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ortak açıklama yayımladı.

Yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Türkiye ve ABD'nin Menbiç’te "güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri daha fazla işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediği" duyuruldu. Açıklamada söz konusu yol haritasının ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun ortak çalışma grubunun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya geleceği belirtildi. Görüşmenin Washington'da yapılması planlanıyor.

Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Çavuşoğlu ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Şubat ayında Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kurulmuştu. Ortak grubun ilk toplantısı Mart ayında Washington'da gerçekleşmişti.