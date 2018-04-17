Türkiye ve Almanya’dan Yenilenebilir Enerjide İşbirliği Adımları

Berlin'de başlayan ‘4. Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu’ adlı uluslararası konferans, küresel enerji politikaları ve iklim değişikliği tehlikesi karşısında ülkelerin sorumlulukları ve ortak hedeflerini ele alıyor.
Konferansın ağırlıklı konusu ise,enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları. Yaklaşık 40 ülkeden çok sayıda bakan ve konuyla ilgili çalışan sivil toplum temsilcisinin katıldığı ve Federal Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen konferansta, 2015’de üzerinde uzlaşılan Paris İklim Anlaşması'nın 2030 yılı hedefleri masaya yatırılırken, hedeflerin yaşama geçirilebilmesi için enerji sektöründe gerekli dönüşüm stratejileri ve yeni teknolojiler de tartışılıyor.
Konferans kapsamında aktarılan bilgilere göre, Avrupa’daki enerji dönüşümü hızlı ve olumlu bir yönde ilerliyor. Nitekim geçen 2017 yılında Avrupa Birliği ilk kez rüzgar, güneş ve biyokütleden kömüre göre daha fazla elektrik üretmeyi başardı. Daha beş yıl önce durumun tam tersi olduğunu belirten uzmanlar, yenilenebilir enerjiye güvenin artığını ve AB ile Avrupa’daki diğer tüm ülkelerin bir araya gelmesi halinde, 2030’da yüzde 35 yenilenebilir enerjinin mümkün olduğunu savunuyor.
Paris İklim Anlaşması, uzun vadeli olarak yenilenebilir enerjinin 2050 yılında dünyadaki enerji üretimin başlıca kaynağı olmasını hedefliyor.
Ekonomisi şu an için ithal enerji kaynaklarına bağımlı Türkiye’de, yenilenebilir enerji payının 2023 itibariyle yüzde 30’a ulaşması hedefleniyor. Konferansta Türkiye’yi temsil eden ve enerji alanında meslektaşları ile bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin Çin'den sonra ikinci en büyük enerji talep büyüme artışı olan ülke olduğunu açıkladı. Albayrak, "Türkiye'nin yenilenebilir enerjide önümüzdeki 10 yılda 10'ar bir megavat güneş ve rüzgarda, enerji verimliliğinde 2023 yılına kadar 11 milyar dolardan daha büyük bir yatırım ihtiyacı olacak." şeklinde görüş belirtti. Bakan Berat Albayrak, Berlin’deki temasları kapsamında Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de bir araya geldi. Altmeier ile görüşmesi sonrasında bir açıklama yapan Albayrak, enerji alanında çeşitli projeleri görüştüklerini belirtti ve iki ülke arasındaki ilişkilerinin ekonomi alanında da çok önemli olduğuna işaret etti:
"Türkiye'nin yenilenebilir enerjide önümüzdeki 10 yılda 10'ar bir megavat güneş ve rüzgarda, enerji verimliliğinde 2023 yılına kadar 11 milyar dolardan daha büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya koyduğundan hareketle, dünyada Çin'den sonra ikinci en büyük enerji talep büyüme artışı olan, hızlı büyümesini enerji ihtiyacıyla da karşılayan bir ülke olması hasebiyle, özellikle Almanya'yla bu yeni dönemde iş birliğimizi enerji ve ekonomi noktasında arttırarak Türkiye Almanya ilişkilerini çok daha iyi bir noktaya taşıması için itici bir güç olacağına inanıyoruz."
Berlin ile Ankara arasında geçen yıl yaşanan sorunlara atıfta bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye-Almanya ilişkilerinin olması gereken noktanın bir hayli gerisinde bulunduğunu ifade etti.
"Türkiye olarak biz özellikle hükümet kurulduktan sonra Almanya'da yeni dönemin 2017 yılından çok daha gerçekçi, rasyonel ve iki ülkenin faydasına olacak bir düzeyde gelişmesini istiyoruz."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının, konferansın ev sahibi Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüşeceği açıklanırken, Berlin’de yapılan yorumlarda Albayrak’ın temasları, Ankara ile Berlin arasındaki normalleşme sürecinin bir yeni halkası olarak değerlendirildi. Albayrak’ın ziyareti yeni Merkel hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'den gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret. Ankara ile Berlin arasında yaşanan siyasi gerilim, ekonomik işbirliğine de olumsuz yansımıştı.
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