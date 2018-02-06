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Türkiye ve Hollanda'ya tarafsız arabulucu önerisi

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 08:28 | Son Güncelleme

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Bernard Bot, Ankara ile Lahey arasındaki diplomatik gerilimin yumuşatılması için tarafsız bir uluslararası arabulucu önerdi. Bot, Hollanda'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu itiraf etti.

Türkiye ve Hollanda'ya tarafsız arabulucu önerisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan önce Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği görevinde de bulunan Bot, Lahey hükümetinin Ankara Büyükelçisi Cornelis van Rij'ı resmen geri çekilmesini Telegraaf gazetesine değerlendirdi. Hollanda siyasetinin en etkin ismlerinden bir olan Bot, Hollanda'nın Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye ile ilişkisi olmayan tek ülke olarak haraket etmesini, "çılgınlık" olarak değerlendirdi.

Eski Dışişleri Bakanı, tarafsız bir uluslararası arabulucunun kavgayı yatıştırabilmek için Türkiye ve Hollanda'yı yeniden masaya getirmesi gerektiğini söyledi. Bot, Birleşmiş Milletler (BM) ya da NATO'nun bu görevi üstlenebileceğini vurguladı.

Bernard Bot'a göre, Hollanda'nın Ankara büyükelçisini geri çekmesi anlaşılabilir bir durum. Lahey yönetiminin "dikenli süreci" aşmak için attığı temkinli adımlara, Türkiye'nin "özür dile" baskısıyla karşılık vermesi kabul edilemez.

Hollandalı eski bakan, "Suçlu olmadığınız bir konuda özür dileyemezsiniz" dedi. Ancak buna rağmen Hollanda'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Bot, "Rusya ve Türklerle aramız iyi değil. Brexit nedeniyle bir de İngiltere piyangosu vurdu. Bir gün gelir yalnız kalabiliriz" diye konuştu.

Türkiye'nin AB sürecinde etkin rol oynadı

Hollanda siyasetinin en etkili isimlerinden biri olan Bernard Bot, dış politikaya yön veren isimlerin de başında geliyor. Hollanda Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği ve NATO Daimi Temsilciliği görevlerinde bulunan Bot, 1989 - 1992 yılları arasında Ankara'da büyükelçi olarak bulundu.

1992 - 2003 yılları aasında AB nezdinde Hollanda Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Bot, uzun yıllar ülke yönetiminde kalan Hıristiyan Demokrat Parti'den (CDA) siyasete atıldı.

Bernard Bot, 2003 - 2007 yılları arasında Jan Peter Balkenende hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Bot, 2004 yılında AB Dönem Başkanı Hollanda Dışişleri Bakanı sıfatıyla Türkiye'ye katılım müzakereleri için tarih verilmesi konusunda etkin rol oynanmıştı.

Bot, halen hükümet ortağı olan CDA'nın önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

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Bernard Bot Hollanda

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