Türkiye ve Hollanda'ya tarafsız arabulucu önerisi

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Bernard Bot, Ankara ile Lahey arasındaki diplomatik gerilimin yumuşatılması için tarafsız bir uluslararası arabulucu önerdi. Bot, Hollanda'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan önce Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği görevinde de bulunan Bot, Lahey hükümetinin Ankara Büyükelçisi Cornelis van Rij'ı resmen geri çekilmesini Telegraaf gazetesine değerlendirdi.

Hollanda siyasetinin en etkin ismlerinden bir olan Bot, Hollanda'nın Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye ile ilişkisi olmayan tek ülke olarak haraket etmesini, "çılgınlık" olarak değerlendirdi.

Eski Dışişleri Bakanı, tarafsız bir uluslararası arabulucunun kavgayı yatıştırabilmek için Türkiye ve Hollanda'yı yeniden masaya getirmesi gerektiğini söyledi. Bot, Birleşmiş Milletler (BM) ya da NATO'nun bu görevi üstlenebileceğini vurguladı.

Bernard Bot'a göre, Hollanda'nın Ankara büyükelçisini geri çekmesi anlaşılabilir bir durum. Lahey yönetiminin "dikenli süreci" aşmak için attığı temkinli adımlara, Türkiye'nin "özür dile" baskısıyla karşılık vermesi kabul edilemez.