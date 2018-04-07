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Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara ve Moskova'nın Afrin'in güneydoğusundaki ilçeyi müzakere ettiğini söyledi. Kalın'ın verdiği bilgiye göre, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacak.

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında Tel Rıfat için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Kalın'ın verdiği bilgiye göre, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacak.

Sözcü Kalın ayrıca ABD'den Suriye konusunda karışık mesajların geldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Rusya Tel Rıfat Afrin

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