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Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye trafiği hızlandı

31.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiyev ile Ankara'da görüştü.

Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye trafiği hızlandı

Bu, Rus temsilcinin bir hafta içindeki ikinci Ankara ziyareti oldu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı.

Lavrentiyev geçen hafta da Ankara'da Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililerle görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerde "Suriye'de siyasi çözüm sağlanması" konusunun ele alındığını duyurmakla yetinmişti.

Erdoğan ile Putin arasında sıklaşan telefon görüşmelerinin sonuncusu ise geçen Salı gerçekleşti. Putin'in temsilcisi Lavrentiyev geçen haftaki Ankara ziyaretinden bir gün önce de Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelmişti.

AFP'ye konuşan bazı analistler, Rusya'nın savaş sonrası istikrarlı bir Suriye oluşturmak için Erdoğan ve Esad'ı uzlaştırma çabasında olabileceğini öne sürdü. Ajans, Esad'ın Rus televizyonu Russia Today'e yaptığı açıklamaların da Türkiye'yi memnun etmiş olabileceğini iddia etti. Esad, bugün Russia Today televizyonunda yayınlanan röportajda, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt silahlı grupların kontrolündeki bölgeyi geri almak için güç kullanmaya hazır olduğunu söylemişti.

Rusya'dan İsrail'e dolaylı destek

Rusya'nın Suriye'nin güneyindeki İranlı askerlerin çekilmesini isteyen İsrail ile de temasları sürüyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Moskova'da İsrailli mevkidaşı Avigdor Lieberman ile görüştü. Görüşmede Suriye'nin İsrail sınırı yakınlarındaki İran güçlerinin akıbeti de ele alındı. Lieberman'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in İran'ın Suriye'de üs kurmasını engellemeye yönelik çabalarının görüşüldüğü toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Lieberman'ın görüşmede Şoygu'ya "İsrail'in güvenlik endişelerinin, özellikle de kuzey sınırındaki durumun Rusya tarafından kavranmasından" duyduğu memnuniyeti ilettiği açıklandı.

Rusya önceki gün Suriye'nin İsrail sınırı yakınlarındaki çatışmasızlık bölgesinden yabancı askerlerin çıkmasını talep etmişti. Moskova'nın Suriye konusundaki müttefiki İran'ın adını doğrudan anmadan açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgede Suriye askeri dışında güç kalmaması için çağrı yapmıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise İran'ın uzun menzilli füzelerinin İsrail'in ulusal güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekerek İranlı güçlerin Suriye'nin tamamından çekilmesi gerektiğini söylemişti.

Esad, Russia Today'e verdiği röportajda, Suriye'de muharebe eden İran askeri bulunmadığını belirterek, "Olsa, söylemekten utanmazdık. Rusları davet ettik. İranlıları da davet edebilirdik" dedi. Esad, ülkesinde sadece Suriye ordusuyla birlikte çalışan İranlı subaylar olduğunu sözlerine ekledi.

DW,AFP,dpa/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

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