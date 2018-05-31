Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye trafiği hızlandı

Bu, Rus temsilcinin bir hafta içindeki ikinci Ankara ziyareti oldu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı.

Lavrentiyev geçen hafta da Ankara'da Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililerle görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerde "Suriye'de siyasi çözüm sağlanması" konusunun ele alındığını duyurmakla yetinmişti.

Erdoğan ile Putin arasında sıklaşan telefon görüşmelerinin sonuncusu ise geçen Salı gerçekleşti. Putin'in temsilcisi Lavrentiyev geçen haftaki Ankara ziyaretinden bir gün önce de Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelmişti.

AFP'ye konuşan bazı analistler, Rusya'nın savaş sonrası istikrarlı bir Suriye oluşturmak için Erdoğan ve Esad'ı uzlaştırma çabasında olabileceğini öne sürdü. Ajans, Esad'ın Rus televizyonu Russia Today'e yaptığı açıklamaların da Türkiye'yi memnun etmiş olabileceğini iddia etti. Esad, bugün Russia Today televizyonunda yayınlanan röportajda, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt silahlı grupların kontrolündeki bölgeyi geri almak için güç kullanmaya hazır olduğunu söylemişti.