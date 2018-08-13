Türkiye ve Rusya dörtlü Suriye zirvesine hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa ve Almanya’nın da katılacağı zirve hazırlıkları için Türkiye’yi ziyaret ediyor.Türkiye ve Rusya, İstanbul'da Almanya ve Fransa'nın da katılımıyla düzenlenecek dörtlü Suriye zivesi için hazırlık yapıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün başlayacak olan iki günlük Ankara ziyareti sırasında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bu zirveyi ele alacağı duyuruldu. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık, zirvenin "yakın gelecekte yapılmasının planlandığını" belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, zirvenin 7 Eylül'de düzenleneceğini söylemişti.

Lavrov, Ankara ziyareti kapsamında Salı günü büyükelçiler konferasında bir konuşma da yapacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı da geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lavrov'un Ankara’da Suriye savaşının yanı sıra Ukrayna, Kafkasya ve Karadeniz'de yaşanan gelişmeler ile Türk Akım ve Akkuyu nükleer santrali projelerini ele alacağı belirtmişti.