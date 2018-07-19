Türkiye ve Rusya’dan Suriye’deki Rejim Yanlısı Köylerin Tahliyesinde Arabuluculuk

Arap medyası, Türkiye ve Rusya’nın aracılığında yürütülen anlaşmayla, Suriye hükümetinin, çoğunluğu Nusayrilerden oluşan rejim yanlısı 7 bin kişiyi, muhaliflerin elindeki İdlib’in kuzeyindeki iki kasabadan tahliye ettiğini yazıyor. Hükümet anlaşma karşılığında tutuklu bulunan 1500 kişiyi de serbest bırakmayı kabul etti.

Suriye devlet televizyonu polis motosikletlerinin eşlik ettiği bir otobüs konvoyu ve çok sayıda ambulansın kuşatma altındaki Nusayri köyleri Foua ve Kefraya’ya girerken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

TV kanalı tahliye operasyonun 90’dan fazla otobüsle yapıldığını haber verdi.

Geçen yıl iki köyde yapılan benzer bir tahliye operasyonu muhaliflerin insanlarla dolu otobüsleri bombalayarak onlarca kişiyi öldürmesi sonucu yarıda kalmıştı.

Devlet televizyonunun haberinde bu iki kasabadan tahliye edilen rejim yanlısı kişilerin Halep’in Cebrin banliyösüne yerleştirilecekleri belirtildi.

Tahliyesi süren rejim yanlısı sivillerin yaşadığı üçüncü kasaba Istabrak’ın sakinleri de Lazkiye’ye nakledilecek.