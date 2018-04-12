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Türkiye ve Yunanistan "diyaloğu güçlendirecek"

12.04.2018 22:24 | Son Güncelleme

Ege Denizi'ne düşen Yunan savaş uçağının pilotu hayatını kaybetti.

Türkiye Başbakanı Yıldırım’ın taziye için aradığı Yunan lider Tsipras, iki ülkenin "diyaloğu güçlendirme" konusunda anlaştığını söyledi.Başbakan Binali Yıldırım, İskiri (Skyros) Adası'nın kuzeyinde düşen Yunan savaş uçağının pilotu için taziyelerini iletmek üzere Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ı aradı.

Tsipras'ın ofisinden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına da başsağlığı dilediği belirtildi.

Açıklamada, "İki başbakan gelecek dönemde iletişim kanallarını açık tutma ve ileride iki ülke arasındaki diyaloğu güçlendirme konusunda görüş birliğine vardı" denildi.

Yunan devlet televizyonu ERT, pilot Yorgo Baltadoros'un kullandığı Mirage 2000-5 tipi jetin, İskiri Adası'na doğru inişe geçerken düştüğünü duyurmuştu.

"İt dalaşı" iddialarına yalanlama

Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'na konuşan güvenlik kaynakları, Yunan jetinin Türk savaş uçaklarıyla yaptığı it dalaşının ardından düştüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Söz konusu kaynaklar, Yunan jeti düştüğü sırada bölgede Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın bulunmadığını belirtti.

ERT de olayın Türk Hava Kuvvetleri'yle herhangi bir bağlantısı olmadığını bildirdi.

Yunan genelkurmayından bir kaynak, AFP'ye yaptığı açıklamada, Yunan jetinin Türk savaş uçaklarına önleme yaptıktan sonra üsse geri dönerken düştüğünü iddia etmişti. Kaynak, "Görevini tamamlayan uçak geri dönüyordu" demişti.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, 34 yaşındaki pilotun ölümüne neden olan olay nedeniyle Yunan Silah Kuvvetleri'nde üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Karşılıklı suçlamalar

Tsipras geçen hafta, Türkiye'deki tutuklu iki Yunan askerinin serbest bırakılması için Erdoğan'a çağrıda bulunurken Ankara'yı tansiyonu yükseltmekle suçlamıştı.

Daha sonraki açıklamasında ise "insan hayatının ve özgürlüğünün güç oyunları ve şantaja alet edilmemesi gerektiğini" söyleyen Tsipras'a yanıt Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan cevap gelmişti. Bozdağ, "Kim Türkiye'ye sataşırsa gazetelerde manşet oluyor, haberlerde öne çıkıyor, halkın nezdinde puan topluyor. Öyle anlaşılıyor. Onun için de sürekli bir biçimde Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin aleyhine daha da önemlisi Yunanistan'ın aleyhine olacak şekilde açıklama yapıyorlar" demişti.

Son dönemdeki gerginlikler

Ankara-Atina ilişkileri, iki ülke arasında bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bir süredir gergin. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle yükselen tansiyon, geçen ay Edirne'de tutuklanan iki Yunan askerinin casusluk suçlamasıyla yargılanmaya başlanmasıyla daha da tırmanmıştı.

Atina'nın Güney Kıbrıs tarafından ada çevresinde yürütülen doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerine destek vermesi de iki ülke arasındaki bir başka gerginlik noktasını oluşturmuştu.

Yunan medyası geçtiğimiz günlerde de Yunan askerlerinin Ege Denizi'ndeki Ro Adası'na yaklaşan bir Türk helikopterine uyarı ateşi açtığını iddia etti. Türk basınında çıkan haberlere göre, Yunan devlet televizyonu ERT'nin bu iddiası Türk başbakanlık kaynaklarınca yalanlandı.

DW,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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