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Türkiye'ye destek: Sizin gücünüz yetmez

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 21:28 | Son Güncelleme

Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Ganire Paşayeva, "Türkiye’yi zayıflatmak isteyenlere buradan 'Türkiye yalnız değil, Türkiye’yi zayıflatmaya sizin gücünüz yetmez çünkü Türkiye için canını verecek, canını vermeye hazır olan ben de dahil on milyonlarca Türk milletinin evladı var' mesajını vermeye geldik." dedi.

Türkiye'ye destek: Sizin gücünüz yetmez

Paşayeva, Aydın'ın Nazilli ilçe Belediyesi tarafından Şirinevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Azerbaycan-Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı'nın açılış törenine katıldı.

"MESAJI VERMEYE GELDİK"

Parkın yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Paşayeva, bunun iki Türk devleti arasındaki bağı daha da artıracağını söyledi. Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Paşayeva, "Bugün çeşitli terör örgütlerinin arkasında durarak, PKK, PYD ve YPG fark etmez hepsi bir terör örgütlerinin parçalarıdır. Türkiye’yi zayıflatmak isteyenlere buradan 'Türkiye yalnız değil, Türkiye’yi zayıflatmaya sizin gücünüz yetmez çünkü Türkiye için canını verecek, canını vermeye hazır olan ben de dahil on milyonlarca Türk milletinin evladı var' mesajını vermeye geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye için canlarını çekinmeden feda edebileceklerini vurgulayan Paşayeva, Türkiye'nin güçlü olmasının tüm Türk uluslarının güçlü olması anlamına geldiğini ifade etti.

"AZERBAYCAN ORADA YALNIZ DEĞİL"

"Türkiye güçlü ise Azerbaycan daha güçlü olacak." diyen Paşayeva, şöyle devam etti:

"Karabağ davamız çok daha güçlü olacak. Azerbaycan güçlü oldukça, siz o coğrafya da daha da güçlü olacaksınız. Ey Birleşmiş Milletler, ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, aldığı kararları uygulamak için Ermenistan’a baskı etmeyenler, tam aksine o işgalci zihniyete farklı farklı yollarla destek olanlar Azerbaycan orada yalnız değil. Azerbaycan için canını kurban vermeye hazır milyonlarca Türk milleti var."

SÖZ VERDİ

Karabağ’ı işgalden kurtaracaklarını ve orada da bir Nazilli Parkı açacaklarını söyleyen Paşayeva, bu konuda Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a söz verdi.
Azerbaycan ve Türk milleti arasında ayrı bir bağ bulunduğunu belirten Alıcık ise Azerbaycan'ın Türk’ün kalesi olduğunu dile getirdi. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de Karabağ Parkı’nın ismiyle beraber dünyaya mesaj verildiğini vurgulayarak, Türklüğün birliğini, iki milletin bir arada oluşunu ve gelecekte de bir arada olacağının belirtilerini gösterdiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından park ve anıtın açılışı gerçekleştirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Azerbaycan ganire paşayeva

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Herkesin Tarafı bellide birtek ,Bu Memleketin muhalefeti olduğunu iddia edenlerin Tarafı belli değil
De hadi oradan,rusya izin vermezse tuvalete bile gidemezsiniz ulan.
ALLAH INA KURBAN BACIM BİLİNKİ TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR OLMAZ OMUZUMUZ OMUZUNUZDA
SAĞOLUN VAROLUN,,CAN AZERBAYCAN lı KARDEŞLERİMİZ,,,,Dünya da Hiçbir TÜRK YANLIZ DEĞİLDİR,,,TÜRK e Kefen Biçenler,,kendi elleriyle mezarlarını Hazırlasın,,,,AND İÇTİK onları oaralara GÖMECEĞİZ,,,Hedef KIZIL ELMA,,,,,
Baştacısın Paşayeva Ne Mutlu Türküm Diyene????????
laf ebeliği yapacağina gel savaş
KENDİ VATANDAŞLARIMIZ KÖSTEK OLURKEN HELAL OLSUN KARDEŞ AZERBEYCANA.
Bir kürt olarak yazıyorum bu ülke kolay kurulmadı ve kimsenin gücü yetmeyecek biz bir oldukça Azerbaycan can can, iyiki varsınız
Allah sizden razı olsun . Azerbaycan da bizim gardaşımızdır.
BOŞUNA DEMEMİŞLER TÜRKÜN TÜRK'TEN BAŞKA DOSTU YOK DİYE...SELAM OLSUN AZERBAYCANA..
ağzına sağlık gurur duyduk söylediğiniz sözlere çünkü birtane müslüman arap ülkesinden destek göremedik
iki devlet tek millet bizlerde her daim yanınızdayız sizlerin düşmanı bizlerinde düşmanıdır dost kardeş azerbaycan türk halkı
sağolsun Azerbaycan hükümeti ve azerbaycanlı kardeşlerimizden
bay kemal duydun mu?
Sizden önce koskoca Sn. Bahçeli var. Bir de 5 biiinnn ...Neyse o konuyu geçelim.... Azerbeycan'dan ''size selam getirmişem'' gibi bişey oldu... Güzel duygular. Duymak bile güzel...
bu abladan sonra üstüne chp'li yılmaz öztürk'ü aç dinle, hayattan soğursun.
sağlam kardeşin varsa.. yıkılmazsın.. DÜNYA DİZE GELİR... BİR ELİN NESİ VAR.. İKİ ELİN SESİ VAR.. CAN AZERBAYCAN..
helal olsun milli duruş göstermek için milli olmak gerek .
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