HABER

Türkiye'ye F-35 teslimatı: ABD Kongresi geçici durdurma üzerinde anlaştı

24.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

ABD Kongresi'nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi, 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları yasa tasarısının nihai hali üzerinde uzlaşma sağladı.

Üzerinde uzlaşma sağlanan tasarıda, Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor.

Varılan uzlaşma metnine göre, tasarının yasalaşmasından 90 gün içerisinde ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre'ye sunması gerekiyor.

Bu raporda, Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, geçen haftalarda Kongre'ye yazdığı mektupta F-35 teslimatının durdurulması yönünde bir adım atılmaması gerektiğini söylemişti.

Tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen versiyonunda Savunma Bakanlığı'nın raporu gelene kadar teslimatın geçici olarak durdurulması yer alırken, Senato'dan eklenen değişiklik maddesinde ise Türkiye'nin projeden tamamen çıkarılması öngörülüyordu.

TÜRKİYE'NİN PROJEDEKİ ROLÜ NEDİR?

Türkiye, dünyanın önde gelen silah üreticisi Lockheed Martin tarafından geliştirilen Müşterek Taarruz Programı kapsamındaki beşinci nesil savaş uçağı F-35 Lightning II projesine 2002 yılında dahil oldu.

Türkiye, F-35 savaş uçaklarının bazı parçalarını tedarik etmesinin yanı sıra filosuna eklemek için 116 adet uçak sipariş etti. Bu uçaklar için yapılacak toplam ödemenin 25 milyar dolar olduğu açıklandı.

F-35 projesinin web sitesinde yer alan bilgiye göre, bu projenin Türkiye'deki şirketlere toplam katkısı yaklaşık 12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Projenin tedarikçileri arasında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, AYESAŞ, Alp Havacılık, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gibi şirketler yer alıyor.

_101606157_f35a_infographic_turkish_0518-nc

KONGRE'DEKİ SÜREÇ BUNDAN SONRA NASIL İŞLEYECEK?

ABD'deki düzenlemelerde, savunma harcamalarıyla ilgili tasarının yasalaşması sürecinde Kongre'nin iki kanadı ilk etapta kendi taslaklarını ayrı ayrı oylayıp onaylamaları gerekiyor.

Bu aşamadan sonra Temsilciler Meclisi ve Senato'dan müzakere heyetleri bir araya gelerek, tasarının iki farklı versiyonu üzerinde uzlaşma arıyorlar.

Bu uzlaşmanın sağlanmasının ardından üzerinde anlaşılan metin tek bir tasarı halinde bir kez daha iki farklı kanatta oylamaya sunuluyor.

Bu oylamadan da geçtikten sonra onay için Başkan Donald Trump'a sunuluyor.

Yasa, Trump'ın imzalamasıyla birlikte yürürlüğe girmiş oluyor.

Türkiye'ye yönelik 90 günlük takvim de bu onay sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

PARTNERİşte efsane haline gelmiş en komik tweetlerİşte efsane haline gelmiş en komik tweetler
Yunanistan yangın 50 can aldı, kontrol altına alınamıyorYunanistan yangın 50 can aldı, kontrol altına alınamıyor
İran'dan ABD'ye yanıt: Biz tehdit etmeyinİran'dan ABD'ye yanıt: Biz tehdit etmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
F-35 ABD Kongre Senato Temsilciler Meclisi savunma harcaması savaş uçağı durdurma Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

İlginizi Çekebilir

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Okuyucu Yorumları 17 yorum
Eeeyyyy amarakaaaaa...
En az 50 uçak tr teslim edilene kadar trdeki tedarikçi firmalar parça vermeyi durdurmalıdır.
tamam işte dolar artar
VERİRSENİZ EKİME, VERMESSENİZ KASIMA KADAR YOLUNUZ VAR.
Mecburen İHA dan sonra uçakta yapacağız..
bizde f35 den vaz gecip rusyadan su50 alalim abd kicinin usrune otursun. zaten abd dunyada gittikce yanlizlasiyor.
YANDAŞ MEDYA VERDİLERDE BİZ ALMADIK DER ŞİMDİ.
@bizedogrugerekli_2017 Candaş medya ne der, senin seyrettiğin. Oh oldu hakettik mi der. Pilav mı dağıtır çanakkale meydanında ? Bu kafayla siz ne iktidar olursunuz ne milli...
bi yigitlik yapip biz vazgecebilsek...
Türkiye ye AB den fayda gelmez ABD den fayda gelmez shangay danda fayda gelmez Japonya kore gibi gibi menfaatlerimizin çakışmadığı gelişmiş ülkelerle projeler yapıp ilerlememiz lazım ,bölgemizdeki diğer devletleride eskisi gibi himayemize alıp bu yönde devam etmeliyiz natoyu rusya vs bunları bu bölgelerden temizlememiz lazım aksi halde huzursuzluk geri kalmışlık devam eder durur bunların amacı zaten huzuru düzeni bozmak
pilotlarımızı geri alabilecekmiyiz ??
yeter lan bu amerikanın ettiği,derhal projeyi uluslararası mahkemelere taşıyarak,projeden bütün hak ve kazanımlarımızın tazminatını alıp bu projeden ayrılmalıyız,rusyayla su 35 ler üzerinde çalışma yapıp rus savaş uçaklarından alabiliriz.amerikadan aldığımız nato için dahil ne varsa ,hepsini iptal edip durdurmalıyız,incirliği bütün nato devletlerine kapatıp,rahip midir papaza da 50 yıl hapis cezası vermeliyiz.
rusyada daha iyileri var onları alalım su50
ABD Turkiye ye F-35 vermiyor ama halen üretimi devam eden F-35 lerin bazı parçalarını Türkiye üretmeye devam ediyor. Eyyy ABD sen kimsin yaa !
Almayın
israil istedi amerika yaptı müttefikmiyiz yancımıyız anlamadım.
herkesle düşman olunca silah lazım,onada para lazım
Diğer Haberler
Bilgisayar oyunu oynayacağım diye en seksi sunucuyu terk etti

Bilgisayar oyunu oynayacağım diye en seksi sunucuyu terk etti

Kaza geliyorum demedi! Rüzgara kapılan plaj şemsiyesi kadının göğsüne saplandı!

Kaza geliyorum demedi! Rüzgara kapılan plaj şemsiyesi kadının göğsüne saplandı!

İran'dan ABD'ye yanıt: Dikkatli olun

İran'dan ABD'ye yanıt: Dikkatli olun

Yunanistan yangın 50 can aldı, kontrol altına alınamıyor

Yunanistan yangın 50 can aldı, kontrol altına alınamıyor

Türkiye çocuklarını koruyamıyor mu?

Türkiye çocuklarını koruyamıyor mu?

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.