Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım

İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre, Knesset (İsrail Meclisi) Sözcüsü Yuli Edelstein'ın tasarıyı 'İsrailli vekillerin' kabul etmeyeceği endişesiyle meclisin gündeminden çektiği açıklandı.
TÜRKİYE'YE KARŞI MECLİS HAMLESİ ATMIŞLARDI
İsrailli politikacılar, ABD’nin Kudüs elçiliğini açtığı gün çok sayıda Filistinliyi katletmesine çok sert tepki gösteren Türkiye’ye karşı 'meclis' hamlesi atmıştı.
TASARI GEÇEN HAFTA OYLANMIŞTI
İsrail meclisindeki sol eğilimli Merez Partisi’nin genel başkanı Tamar Sandberg’ın İsrail meclisinin gündemine alınması için oylamaya sunduğu tasarı geçen hafta çarşamba günü 120 milletvekilinden yalnızca 16’sının katıldığı bir oturumda oylanarak kabul edilmişti.
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