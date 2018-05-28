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Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2018 17:57 | Son Güncelleme

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması ve 62 Filistinlinin katletmesine tepki gösteren Türkiye’ye karşı meclise 1915 Ermeni Olayları'nı 'soykırım' olarak tanımayı öngören bir tasarı taşıyacağını açıklayan İsrail bu planından vazgeçerek geri adım attı. İsrail meclisi söz konusu tasarıyı meclisin gündeminden çekti.

Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım

İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre, Knesset (İsrail Meclisi) Sözcüsü Yuli Edelstein'ın tasarıyı 'İsrailli vekillerin' kabul etmeyeceği endişesiyle meclisin gündeminden çektiği açıklandı.

TÜRKİYE'YE KARŞI MECLİS HAMLESİ ATMIŞLARDI

İsrailli politikacılar, ABD’nin Kudüs elçiliğini açtığı gün çok sayıda Filistinliyi katletmesine çok sert tepki gösteren Türkiye’ye karşı 'meclis' hamlesi atmıştı.

TASARI GEÇEN HAFTA OYLANMIŞTI

İsrail meclisindeki sol eğilimli Merez Partisi’nin genel başkanı Tamar Sandberg’ın İsrail meclisinin gündemine alınması için oylamaya sunduğu tasarı geçen hafta çarşamba günü 120 milletvekilinden yalnızca 16’sının katıldığı bir oturumda oylanarak kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD israil Kudüs Filistin Ermeni olayları Türkiye

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
buyuksun reis butun dunyaya oldugu gibi israilede diz cokturdun bu alem sana kurban olsun reisss
NEYİN KARŞILIĞI ACABA??? AMAN PPETROL,CANIM PETROL!!!
Altlarina etmislerdir :)
marketlerde aldıgımız cogu urun israil malı tohumda israile bagımlıyız ondan sonra kalkıp israile kafa tutuyoz. bunlar tamamen milli duyguları sömürmek için yapılan oyunlar milletin milli ve dini duygularını siyasete alet etmeyin tıpkı mavi marmarada ki gbi bak orda ölen vatandaşlarımız öldüğüyle kaltı turkıye sımdı israille daha bı ıleletdı ticaretini kısaca sıyaset yada sıyasetcıler ugruna bırbırınıze dusmeyın onlar koltuklarının derdınde sız neyın derdındesınız bakın keyfınıze bırlık olun. akıllı olun oyuna gelmeyın...
yahu bunlar cilveleşiyorlar tavşana kaç tazıya tut diyorlar akp nin kankileri
ooo kesin korkmuştur .
Bokunda boğul israil
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