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Türkiye'ye 'yanlış otopark' notası!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2018 10:05 | Son Güncelleme

Belarus'ta trajikomik bir olay yaşandı. Türkiye Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir aracın park ihlali yaptığı iddiası nedeniyle, Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Minsk'teki Türkiye Büyükelçiliği'ne nota verdiği bildirildi.

Türkiye'ye 'yanlış otopark' notası!

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turkrus.com haber portalının aktardığına göre, Minsk'te 7 Mart tarihinde tren istasyonu yakınlarında Türkiye Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı BMW marka aracın park ihlali yaptıği iddia edildi.

Onliner.by sitesine bir vatandaştan gelen şikâyetin ilgililere aktarılması üzerine, Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Minsk Büyükelçiliği'ne nota verdiği belirtildi. Şikâyette bulunan kişi, sürücüyü park ihlali konusunda uyardığını, ancak uyarısının dikkate alınmadığını öne sürdü.

Bunun üzerine Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyükelçiliği'ne konuyla ilgili nota verildi. Buna karşılık, trafik kurallarına uyulması konusunda bundan sonra daha dikkatli olunacağına dair yanıt alındı" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
yanlış otopark belarus

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Adamlar haklı orası çakarlı lamba takıp gezmeye benzemez
uyarıya rağmen burnunun dikine gitmek kanımızda var. ulan çomar dağdan gelmişsin bağdakinin kuralına uyacaksın. illa türk olduğunu belli ediceksin.
istanbuldakilere nota verilse ya insanliktan cikmislar ne yaya gecidi ne engelli gecidi dinliyorlar arablar hep kaldirimlarda istanbulun nufusu artiyor ama insani azaliyor
işleri güçleri yok bunlarla uğraşıyorlar
o daha ne ihlaller yapıyordurda. çaktırmayın...
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