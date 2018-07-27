'Türkiye'ye yönelik tehditlerden Pompeo'nun haberi yok' iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Başkan Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'in "papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'yi geniş yaptırımlar uygulamakla tehdit ettiği" açıklamalarından haberinin olmadığı iddia edildi.

Amerikan NBC News'e konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Brunson konusunda "hassas müzakereler" dahil olmasına rağmen Bakan Pompo'nun, Trump ve Pence'in açıklamaları karşısında "gafil avlandığını" öne sürdü.

"KONGRE İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Diğer taraftan Amerikan BuzzFeed haber sitesi ise yaptırım tehditleriyle Brunson davasında Türkiye'deki yargı sistemine müdahale etmeye çalışan Kongre üyelerinin, Pence ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını daha önce onlarla paylaşmadığını söylediği iddiasında bulundu.

BuzzFeed haberinde, Demokrat bir Kongre üyesinin danışmanlarından biri ise Trump'ın Kongreden Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımları konusunda muafiyet talep ettiğini ancak Kongreye sert görünmek için böyle bir açıklama yaptığını ileri sürdü.

TRUMP VE PENCE'IN AÇIKLAMALARI

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı." ifadelerini kullanmıştı.