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'Türkiye'ye yönelik tehditlerden Pompeo'nun haberi yok' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2018 03:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump ile yardımcısı Pence'nin "Türkiye'yi geniş yaptırımlar uygulamakla tehdit ettiği" açıklamalardan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun haberi olmadığı iddia edildi. Bir bakanlık yetkilisi, Brunson konusunda Bakan Pompeo'nun Trump'ın açıklamaları nedeniyle gafil avlandığını öne sürdü.

'Türkiye'ye yönelik tehditlerden Pompeo'nun haberi yok' iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Başkan Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'in "papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'yi geniş yaptırımlar uygulamakla tehdit ettiği" açıklamalarından haberinin olmadığı iddia edildi.

Amerikan NBC News'e konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Brunson konusunda "hassas müzakereler" dahil olmasına rağmen Bakan Pompo'nun, Trump ve Pence'in açıklamaları karşısında "gafil avlandığını" öne sürdü.

"KONGRE İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Diğer taraftan Amerikan BuzzFeed haber sitesi ise yaptırım tehditleriyle Brunson davasında Türkiye'deki yargı sistemine müdahale etmeye çalışan Kongre üyelerinin, Pence ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını daha önce onlarla paylaşmadığını söylediği iddiasında bulundu.

BuzzFeed haberinde, Demokrat bir Kongre üyesinin danışmanlarından biri ise Trump'ın Kongreden Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımları konusunda muafiyet talep ettiğini ancak Kongreye sert görünmek için böyle bir açıklama yaptığını ileri sürdü.

TRUMP VE PENCE'IN AÇIKLAMALARI

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence de Dışişleri Bakanlığında katıldığı bir programda, NATO ittifakının üyesi Türkiye'ye aynı tehdidi yöneltmişti. Pence, "Türkiye, papaz Andrew Brunson'ı derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine göndermezse ABD bu masum inanç adamı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak." demişti.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'ın tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

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ABD Andrew Craig Brunson ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Trump Türkiye tehdit

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