Türkiye Yeniden Suriye Topraklarında: 'Zeytin Dalı Operasyonu'

Son Güncelleme 7 saat önce 20.01.2018 19:00 |7 saat önce

Türkiye, sınır güvenliği gerekçesiyle Fırat Kalkanı Operasyonu ardından bugün de Zeytindalı Operasyonu ile Suriye topraklarında terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yapılanmasıyla birlikte askeri harekata başladı.

Türkiye, sınır güvenliği gerekçesiyle Fırat Kalkanı Operasyonu ardından bugün de Zeytindalı Operasyonu ile Suriye topraklarında terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yapılanmasıyla birlikte askeri harekata başladı. Türkiye'nin uzun süredir ifade ettiği Afrin ve Menbiç bölgelerinde özellikle terör örgütü PKK bağlantılı PYD-YPG yapılanmasından rahatsızlığı sonucunda, ilk aşamada Afrin'i hedef alan askeri operasyon hayata geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın bugün Türkiye saatiyle 17:35'de yaptığı resmi duyurusuyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye topraklarında ikinci kez fiziken savaş durumuna geçmesi kesinlik kazandı. Genelkurmay Başkanlığı'nın duyurusunda, "TSK tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır” denildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın harekatı Genelkurmay Karargahı'ndan bizzat yönetildiği de açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu'nun hukuki dayanağını ise Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca Türkiye'nin terörle mücadele çerçevesinde kendisini savunması olarak ifade etti. Siviller konusuna azami özen gösterileceğini de vurgulayan duyuruda, "Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.” denildi. Genelkurmay'ın, ayrıca saat 18.05'de yaptığı ikinci duyurusunda ise, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Bu arada TSK, bugün başlayan Zeytin Dalı Operasyonu'nun hukuki dayanağı olarak gösterilecek gelişmelerden birisi olarak dün akşam da PYD-YPG'nin Azez'de sivil bir sağlık kuruluşuna saldırıldığını duyurmuştu. Bunan yanı sıra yine PYD-YPG'nin zor kullanarak, çocukları silah altına almaya çalıştığı da dile getirilmişti. Rex Tillerson Ankara'yı aradı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise, Zeytin Dalı Operasyonu'nun resmen başladığı Türkiye saatiyle 17.00'den hemen sonra Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı. Tillerson'un, Çavuşoğlu'nun Suriye'deki gelişmelere ilişkin aradığı ifade edilmekle birlikte Ankara, ikili arasındaki telefon görüşmesine ilişkin bilgi paylaşmadı. Ancak Türk Bakan Çavuşoğlu, Tillerson görüşmesi sonrasında Twitter aracılığıyla Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin "Bir Gece Ansızın Geliriz Dedik” ifadesiyle birlikte "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir” mesajını paylaştı. Hükümet Sözcüsü Bozdağ: ‘Suriye'nin egemenliğine ve siyasi birliğine saygılıyız'