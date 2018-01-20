Türkiye Yeniden Suriye Topraklarında: 'Zeytin Dalı Operasyonu'

Türkiye, sınır güvenliği gerekçesiyle Fırat Kalkanı Operasyonu ardından bugün de Zeytindalı Operasyonu ile Suriye topraklarında terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yapılanmasıyla birlikte askeri harekata başladı.
Türkiye'nin uzun süredir ifade ettiği Afrin ve Menbiç bölgelerinde özellikle terör örgütü PKK bağlantılı PYD-YPG yapılanmasından rahatsızlığı sonucunda, ilk aşamada Afrin'i hedef alan askeri operasyon hayata geçirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'nın bugün Türkiye saatiyle 17:35'de yaptığı resmi duyurusuyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye topraklarında ikinci kez fiziken savaş durumuna geçmesi kesinlik kazandı. Genelkurmay Başkanlığı'nın duyurusunda, "TSK tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır” denildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın harekatı Genelkurmay Karargahı'ndan bizzat yönetildiği de açıklandı.
Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu'nun hukuki dayanağını ise Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca Türkiye'nin terörle mücadele çerçevesinde kendisini savunması olarak ifade etti. Siviller konusuna azami özen gösterileceğini de vurgulayan duyuruda, "Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.” denildi.
Genelkurmay'ın, ayrıca saat 18.05'de yaptığı ikinci duyurusunda ise, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Bu arada TSK, bugün başlayan Zeytin Dalı Operasyonu'nun hukuki dayanağı olarak gösterilecek gelişmelerden birisi olarak dün akşam da PYD-YPG'nin Azez'de sivil bir sağlık kuruluşuna saldırıldığını duyurmuştu. Bunan yanı sıra yine PYD-YPG'nin zor kullanarak, çocukları silah altına almaya çalıştığı da dile getirilmişti.
Rex Tillerson Ankara'yı aradı
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise, Zeytin Dalı Operasyonu'nun resmen başladığı Türkiye saatiyle 17.00'den hemen sonra Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı. Tillerson'un, Çavuşoğlu'nun Suriye'deki gelişmelere ilişkin aradığı ifade edilmekle birlikte Ankara, ikili arasındaki telefon görüşmesine ilişkin bilgi paylaşmadı.
Ancak Türk Bakan Çavuşoğlu, Tillerson görüşmesi sonrasında Twitter aracılığıyla Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin "Bir Gece Ansızın Geliriz Dedik” ifadesiyle birlikte "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir” mesajını paylaştı.
Hükümet Sözcüsü Bozdağ: ‘Suriye'nin egemenliğine ve siyasi birliğine saygılıyız'
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, Twitter'dan "TSK, sınır güvenliğini sağlamak; teröristlerin sınırdan sızmasını önlemek; bölgede terör koridoru oluşturulmasını engellemek; bölgeyi DEAŞ,PKK,PYD ve YPG terör örgütleri ve teröristlerinden temizleyerek bölgeyi terörden arındırmak; bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek; bölge halkının can/mal emniyetini sağlamak; bölge halkı üzerindeki baskı, tehdit ve korkuyu kaldırmak; bölgedeki mazlum/mağdur Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı ile bu harekatı başlatmış, harekat süresince de bu temel ilkelere riayet edecek ve harekatın hedeflerine başarıyla ulaşmasını müteakip bölgeden ayrılacaktır” açıklaması yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik de, konuya ilişkin Twitter'dan çok sayıda paylaşımlar yaparak, ABD'nin PYD-YPG'ye desteğine de tepki gösterdi. Çelik, özetle, "Ülkemizin güvenliğini korumak ve mazlum bölge halkına sahip çıkmak için meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde tüm terör örgütlerine karşı gereken en meşru cevabı veriyoruz. Terör örgütlerine tabela değiştirterek bölgeyi daha karmaşık hale getiren siyasetlerin terörün güçlenmesine yol açtığı görüldü. Türkiye şu anda teröre karşı en meşru pozisyonda durmaktadır. Cumhurbaşkanımızın aylardır dikkat çektiği tehlikeler karşısında yaptığı uyarıları dikkate almayanların siyasetleri bölgemize daha çok sıkıntı ve terör getirmekten başka işe yaramamıştır. Terör örgütünden sınır güvenlik gücü kurmaya kalkan siyasetlerin bölgemize daha çok istikrarsızlık ve terör getireceğine kuşku yoktur” dedi.
Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 71 Türk askeri yaşamını yitirdi
Bu arada TSK'nın, Suriye topraklarında fiziken savaştığı Fırat Kalkanı Operasyonu ise, terör örgütü IŞİD hedef alınarak, 24 Ağustos 2016 günü başlamış ve 30 Mart 2017'de sona erdirilmişti. Türkiye'nin Kilis kenti güneyindeki sınır bölgesinden itibaren Suriye'nin Cerablus kentini kapsayan bölgede gerçekleştirilmişti. Fırat Kalkanı süresince 71 TSK mensubunun yanı sıra 600 ÖSO üyesinin öldüğü açıklanmıştı.
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