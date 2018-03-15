'Türkiye, yetişkinlerin finansal becerisinde en zayıf ülkelerden'

İngiltere'de, Cambridge ve University College London (UCL) üniversiteleri tarafından 31 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, yetişkinlerin finansal becerilerinde "çarpıcı bir geri kalmışlık" olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye; Şili, İsrail, İtalya, İspanya ve İngiltere ile beraber finansal becerilerde en zayıf performans gösteren ülkelerden biri.

Araştırmada yetişkinlerin dörtte birinin alışverişe çıktıklarında ne kadar para üstü almaları gerektiğini bilmediği, yarısının da tek verili basit bir finansal grafiği bile okuyamadığı tespit edildi.

Türkiye'nin diğer ülkelere göre sayısal işlemlerde kötü bir performans sergilediği belirtildi.

Öte yandan başta Türkiye olmak üzere, Hollanda, Belçika, İsveç, ABD ve Kanada gibi ülkelerde erkekler kadınlardan daha iyi bir performans sergiledi.

'İndirimler hesaplanamıyor'

31 ülkede 16-65 yaş arası 100 bin yetişkini inceleyen araştırmada, günlük finansal işlemlere dair sayısal yetenekleri ölçen 4 soru yöneltildi.

Sonuçlara göre araştırmacılar, çok sayıda yetişkinin günlük finansal işlemleri yapmak için gereken en temel yeteneklerden yoksun olduğunu dile getirdi.