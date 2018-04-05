Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı

ŞEHRİ ASKERİ MECLİSE VERDİK Haber 7'de yer alan habere göre, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözcüsü Mustafa Bali, Münbiç’in kendilerini ilgilendirmediği belirterek şu açıklamayı yaptı: Münbiç’le ilgili yapılan görüşmeler ve söylenenler bizi ilgilendirmiyor. Hedefimiz Münbiç’i DEAŞ’tan temizlemekti. Bunu yaptıktan sonra 15 Ağustos 2016’da Münbiç’teki güçlerimizi çektik. YPG olarak da şu anda orada bizim herhangi bir gücümüz bulunmuyor. ABD, orada Kürt ve Arapların yönetiminde Münbiç Askeri Meclisi adı altında bir oluşuma gitti, onlara teslim ettik.

Terör örgütü PKK/PYD’yi Münbiç korkusu sardı. 58 günde Afrin’in teröristlerden temizlemesi diğer bölgelerdeki örgüt yapılanmalarının gözünü korkuttu. Düne kadar ABD ve Koalisyon Güçleri’ne güvenerek Türkiye’ye meydan okuyan hainler, Afrin’den sonra yeni oyunların peşine düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, terör örgütü YPG’nin Münbiç’ten çıkartılmaması durumunda operasyon yapılacağı sinyalini vermesi örgütte paniğe neden oldu.

TÜRKİYE-ABD’NİN KONUSU



Münbiç’te yaşananlar ya da yaşanacakların muhatabı biz değiliz, bizi ilgilendirmiyor. Oradaki muhatap DEAŞ’a karşı Uluslararası Koalisyon ve Münbiç Askeri Meclisi’dir. Dolayısıyla Münbiç konusunda Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmeler yapıyı ilgilendiriyor. Biz bunu ABD ve Koalisyon Güçleri’nin komutanlarına da söyledik.

Proje terör örgütü YPG/PKK’ya destek veren ABD, Münbiç’te güvenliği artırarak biri Saçu Çayı diğeri Fırat Kalkanı Bölgesinin yanı başındaki Dadat Köyü olmak üzere iki bölgesine üs kuruyor! Önceki gün servis edilen fotoğraflarda YPG ile ABD’li askerleri omuz omuza görünüyordu.

ABD, AFRİN'DE DE AYNI ŞEYİ YAPMIŞTI



Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen terör örgütü YPG’den desteğini çekmeyen ABD, bulduğu her fırsatta örgütün arkasında olduğunu dile getirmişti. ABD’in adım atmaması üzerine Türkiye, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatmıştı. O güne kadar YPG’ye müttefikimiz diyen Washington, Türkiye’nin kararlılığı üzerine “Afrin’deki YPG’liler bizi ilgilendirmiyor. Biz zaten onlarla çalışmıyoruz’ açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.