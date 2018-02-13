Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Avrupa Birliği’nden Türkiye’yi şoke edecek bir karar geldi. Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan kriz ile ilgili AB tarafını seçti.Avrupa Birliği, Ege Denizi’nde yaşanan gerilimle birlikte Rum Kesimi’nin tansiyonu artırmasına rağmen Yunanistan’ın yanında durduğunu açıkladı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, “Negatif açıklamalar iyi komşuluğa zarar verebileceği için yapılmamalı” dedi.

'TÜRKİYE TEHDİT ETMEMELİ'



Kardak kriziyle alakalı olarak da “Komisyon, gelişmeleri yakından izliyor” diyen Schninas, Türkiye’yi uyardı. Schinas, “Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine devam etmeli ve AB üyesi ülkeleri tehdit etmemeli, onlara karşı harekete geçmemeli” dedi.