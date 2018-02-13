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Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2018 19:51 | Son Güncelleme

Ankara-Atina hattında yaşanan gerilim devam ederken Avrupa Birliği'nden flaş bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, Yunanistan'ın yanında duran bir açıklamaya imza attı.

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Avrupa Birliği’nden Türkiye’yi şoke edecek bir karar geldi. Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan kriz ile ilgili AB tarafını seçti.Avrupa Birliği, Ege Denizi’nde yaşanan gerilimle birlikte Rum Kesimi’nin tansiyonu artırmasına rağmen Yunanistan’ın yanında durduğunu açıkladı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, “Negatif açıklamalar iyi komşuluğa zarar verebileceği için yapılmamalı” dedi.

'TÜRKİYE TEHDİT ETMEMELİ'

Kardak kriziyle alakalı olarak da “Komisyon, gelişmeleri yakından izliyor” diyen Schninas, Türkiye’yi uyardı. Schinas, “Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine devam etmeli ve AB üyesi ülkeleri tehdit etmemeli, onlara karşı harekete geçmemeli” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Birliği Türkiye Yunanistan Margaritis Schinas

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Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Okuyucu Yorumları 43 yorum
güçlü ülkelerin güçlü diplomasisi olur öyle kahvede oturup a haber izleyip ülkemizi çekemiyorlar yalanını dinlemekle büyük olunmuyor sayın yeri ve milli vatandaş.
Senin a haberden bir sıkıntınmı var hayırdır. Milli olmak bizim için şereftir senin gibileri bilemeyiz. Güçlü ülkeye gelince beyanat vererek olunmuyor, oduna yol verebilmektir güç. Hadii yürüüüü
allahın izni ile devletimizin yanındayız soysuzları barındıran yunanların kokunude kazoyacaz kocum merak etme onlara sahıp çıkan larıda....
cok dogu kim kiskaniyormus bizi
@hayati_yerdibi_1977 ayağından donunu aldıktan sonramı kökünü kazıyacaksın.Kökünü kazımak için daha ülkeyi heptenmi almasını bekleyeceğiz.
Hristiyan birliğinden başka ne beklenir ki.Kuran da ne buyruluyor onlar dinlerine girmezseniz sizden asla memnun olmazlar.
Tamam da, sonuç ne. Herkesin bildiğini yazmaktan başka ne ile yararsınız.
Her gün birinizi, bir gün hepinizi.
az kaldı az titremeyin ...
Hoooooşşşşşşttttt
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!.
yunanistanın amacı zaten bu bakalım kimden ses çıkacak, ab arkasında duracakmı. daha çok tahrik gelecek demektir bu. derhal karşılığı verilmeli taviz verirsen daha çok bastırmaya çalışırlar
büyük reis, dünya lideri derken bakalım tüm dünyayı karşımıza alabilecekmiyiz.
akpnin hatasi 18 adayi ver adamlar utanmaz ister
sizinde birliginizinde alayınızınnnnnnnnnn doguda savastayız sımdı zorluyor batıdan ama sunu unutmasınlar tarih tekerürden ibarettir gene hükmedecegiz heryere
BU PALİKARYAYI VE AB EFENDİLERİNİ 1 ASIR ÖNCE DENİZE DÖKTÜK!!!HİÇ Mİ HİÇ MERAK ETMESİNLER,YİNE AYNISINI YAPMAYA HAZIRIZ,YETER Kİ İÇTE AYRIŞMAYALIM,BÖLÜNMEYELİM,BİRLİK OLALIM! TÜRKÜN,TÜRK'TEN BAŞKA DOSTU YOKTUR!!!BAŞIMIZDAKİLER BUNU ÇOK İYİ ETÜT ETSİN LÜTFEN!!! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
YAHU BUNLARIN KÜSTAHLIKLARINI GÖRÜYORUZ ŞİMDİ AB HAYALİ KURMANIN ANLAMI YOK TOPYEKÜN TÜRK DÜŞMANI BUNLAR AFRİNDE TERÖR HENDEKLERİ İÇİN BETON VEREN FİRMA HANGİ ÜLKEDEN SIĞINAĞI ÇİZEN HANGİ ÜLKE ABD DE BÜTÇEDEN UTANMADAN PYD YE HER NE HALTSA 550 MİLYON DOLAR PARA AYIRAN KAFA AYNI HAÇLILAR DEĞİL Mİ ???? GÜÇLENECEĞİZ BUNU KAFANIZA SOKUN ÖNÜMÜZDE DİZ ÇÖKECEKSİNİZ ATİLLA GİBİ KANUNİ GİBİ FATİH GİBİ ATATÜRK GİBİ SİZLERE BOYUN BÜKTÜRECEĞİZ
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!
Saşirdik mi?!! Tabii ki hayir.. ikiyuzlu haçlı birliğinden baska ne beklenirdi ki???
bu adama suikast düzenlensin
haçlı birliğinin bir müslüman ülkenin yanında olması zaten beklenemez
ne bekleniyorduki
kapıları açın mültecileri gönderin
Ey hıristiyanlar! rumları korumak ve abd ye yalakalık yapmak için Türk Milletinin ve Müslüman halkımızın bedduasını almayın. sizler gavur oğlu gavursunuz. yıllarca ülkemizle kafa yaptınız, ab ye alıyoruz diye diye bizi yıllarca uyutup sonrada kürt halkını bahane edip bizi yani ülkemizi almadınız. bahaneler ürettiniz. şimdi de gerçek renginiz ortaya çıktı, haçlı bozuntuları, Allah hepinizi helak etsin. amin..........................
neyin kafasini yasiyorsunuz ne özgürlugunden bahsediyorsunuz . tutturmuusn bi ozgurluk bu ulkede neyi yapamadin da ozgur deilsin. tarihina don bak ozgurluk diye milletimizi kandirmadimi bu avrupa neyin ozgurlugudur git ingilterede yap bakim turkiyede yaptiklarini ikinci gun iceri atmazlar mi. aklinızi basiniza toplayin yoksa ozgurluk diye diye yok olursunuz. sanmayin ki amerika suriye de özgurluk getirecek. amaci piyonlarini toplayip ordaki petrolleri almak. sizde arkada bakarsiniz ozgurluk özgürlük diye. git bak amerikada ne kadar ozgurluk var. bu avrupa hayranligindan ve kulturunden vazgecin
Türk’ün Türk’ten başka dostu olmaz
Haçlı zihniyeti, sahtekar avrupa
Bir zamanlar kardak adasına Yunanlılar asker çıkarmıştı Dönemin başbakanı Tansu Çiller, "O bayrak inecek, o asker gidecek demişti aynı gece şanlı SAS komandaları Yunan askerlerin arasından sızarak adaya çıkıp ablukaya almışlardı..O zaman AB sesini bile çıkaramamıştı. Şimdi önüne gelen laf söylüyor neden acaba?
ab üye ülkelerini tehtit etmemeli diyor. yani türkiyeyi dışlamışlar. ab üye başvurusu artık çekilmesi gerekmiyormu sizce. çekilince artık ellerinde koz kalmayınca tehtit edemiyecekler ve siyasette bir adım öne geçmiyecekmiyiz. artık mülteci ant. da önemini yitirdi. bize karşı yardımda kestiler, nato misyonu bitti ve müttefiklerini s.klemiyorlar teröristleri savunuyorlar. mültecileri artık engel olmamalı ve yunanistanı tekrar süt dökmüş kediye döndürmeliyiz. ekonomi batınca ab yunanı tekrar ayağa kaldırmaktan usanaca hizaye gelecektir.
600 sene bu kahbelere tasma takan atalarımızın kanını taşıyoruz, bizler Peygamber efendimizin müjdelediği komutanın torunlarıyız, bu topraklarda 1000 yıldır varız ve bu köpeklere yeniden tasmalarını takacağız
AB bizi bağlamıyor artık
Soysuzlardan başka ne beklenirdi ki.
Türkiye'nin mi yanında duracaktı ne malsınız yahu.!
içerde ve dışarıda toplumuz birden gelin topuz . evet sonuna kadar yerli ve milli olacağız, olamayanlara gelince elbet onlarda yerli ve milli olmak istiyor ama olmayınca olmuyor zorlamayin arkadaşlar insan yedisinde ne ise yetmisindede yerli olamıyor malesef.
klavye delikanlıları iş başında biride çıkıp demiyorki cumhur geçen ay uzun yıllar sonra yunana giden ilk cb yunanda vatikanda neler konuşuldu hayırdır ne iş bu diyen yok boş laf adalarında mangal partisi yaptırısın istanbulda bizim dediklernde ses etmeyecen o zman haddini zamanında bildircenki yılan büyümesin
bizim tarafımızı tutacağı hayaline kapılan mı oldu ? kafir kafiri tutar bizi niye tutsun.
Ben şaşırmadım hiç, bunun neresinde ‘şok’?
Herkese gider durmak yok, AB dediğimiz bir avuç korkak hristiyan topluluğu zaten bizi sevmiyor istemiyorlar numaradan 50 yıldır oyalıyorlar amaç ülkemiz onlara muhtaç kalsın ama yemezler artık duracakarı yer zaten rumun yanı olacaktır yakında bize karşı savaş bile açarlar toplanıp
sen yunana niye destek oluyorsun ki kriz yaşadılar destek oldun ne gerek var bırakın batsınlar.tarih boyunca iyilikten maraz doğar.hep iyilik yap darbe ye.yeter da aptalmısınız yapma destek verme gerekirse alttan sen işini gör yeter de arkadaş acemi hülümet değilsin artık.bu millet yanında ama sen halen çocuk gibi yönetme..
Eyyyyy.... AB!
evet avrupanin bizi kiskandigi cok inandirici degil fakat bizim iyi olmamizida istemedikleri kesin. avrupanin ne düşündüğü cok onemli degil buna takilmamak lazim umarim daha iyi olacağız. NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!
AB 'nin zaten bizden bir taraf alması falan beklemek hayal.. şok olmamak gerek..
kıbrıs rum kesimi akp iktidarının onayı ile ab ye girmedimi elimizden ne varsa akp döneminde cıkmaya başladı lozanı suclu ilan ettiler lozanın bıraktığı hem Türkiyeye hem yunanlılara bırakılan adalar belli değilmi biz yunanlılara bırakılmış adalar değil Türkiyeye bırakılmış adaların hesabını soruyoruz neden ab taraf olmuş olmasınmı azerbaycana karşı biz taraf olmayızmı boş işler devlet devlet gibi yönetilmiyor bir adama indirgenmiş kafasına ne eserse onu yapıyor dünya normlarında hukuk diye birşey var haberleri varmı hiç kafa yormuşlarmı
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