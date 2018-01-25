HABER

TürkiyeAvusturya ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açılıyor

25.01.2018 20:01 | Son Güncelleme 6 saat önce

Türkiye ve Avusturya dışişleri bakanlarının İstanbul'daki görüşmesi sonrası ikili ilişkilerde "pozitif konulara odaklanma" mesajı verildi.

Kneissl, Viyana'nın Ankara'nın Afrin harekatını "kaygıyla izlediğini" söyledi.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile göreve kısa süre önce başlayan Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl, İstanbul'daki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa açıldığı" mesajı verdi.

Avusturyalı mevkidaşı ile ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa açmak için neler yapmaları gerektiğini samimi bir şekilde konuştuklarını" belirten Çavuşoğlu, Kneissl ile "ilişkileri normalleştirme konusunda mutabık kaldıklarını" söyledi. Viyana'nın Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ikili ilişkilerde "pozitif konulara odaklanmaya" karar verdiklerini kaydetti.

Görüşmede Suriye konusu ve Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatın da gündeme geldiğini belirten Kneissl, mevkidaşına Avusturya'nın "gelişmeleri kaygı ve dikkatle izlediğini" ifade ettiğini söyledi. Kneissl, "Burada bütün çözümlere aslında müzakere ile ulaşılacağı konusunda mutabık kaldığımızı söyleyebilirim" dedi.

Bakanlar arası doğrudan iletişime geçilmesinin "çok çok iyi" olduğunu söyleyen Kneissl, "sahip olunan fikir ayrılıklarına" rağmen görüşmenin "beklentileri aştığını" dile getirdi.

Türkiye'nin AB üyeliği

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusuyla ilgili olarak Bakan Kneissl, "Avusturya'nın Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili tutumu gayet iyi biliniyor. Biz öncelikli olarak ilişkilerdeki atmosferin geliştirilmesine odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer yandan "Türkiye'nin AB ile sorununun yalnızca Avusturya'yla ilgili olmadığı" mesajını veren Çavuşoğlu, "yalnızca Avusturya'nın değil, AB'nin bir karar vermesi gerektiğini" ve artık "AB'nin kapısında bekletilmek istemediklerini" söyledi.

Avusturya'da kısa süre önce kurulan koalisyon hükümetinde Karin Kneissl, aşırı sağcı koalisyon ortağı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) tarafından dışişleri bakanı olarak önerilmişti. Aslen Ortadoğu uzmanı olan Kneissl, parti üyesi olmamasına rağmen göç ve AB konularında FPÖ'nün tutumunu benimsiyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un liderliğindeki yeni hükümet, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine mutlak suretle karşı.

Diğer yandan Kneissl'ın da Çavuşoğlu'nu bir karşı ziyaret için Viyana'ya davet ettiği bildirildi. Görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğiyse şu an için belirsiz.

DW/dpa/AFP/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!

Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!

İlginizi Çekebilir

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den son dakika YPG açıklaması: Verdiğimiz silahlarla ilgili...

ABD'den son dakika YPG açıklaması: Verdiğimiz silahlarla ilgili...

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

Tillerson: Çavuşoğlu'na Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını önermedim

Tillerson: Çavuşoğlu'na Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını önermedim

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.