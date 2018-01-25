Görüşmede Suriye konusu ve Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatın da gündeme geldiğini belirten Kneissl, mevkidaşına Avusturya'nın "gelişmeleri kaygı ve dikkatle izlediğini" ifade ettiğini söyledi. Kneissl, "Burada bütün çözümlere aslında müzakere ile ulaşılacağı konusunda mutabık kaldığımızı söyleyebilirim" dedi.

Avusturyalı mevkidaşı ile ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa açmak için neler yapmaları gerektiğini samimi bir şekilde konuştuklarını" belirten Çavuşoğlu, Kneissl ile "ilişkileri normalleştirme konusunda mutabık kaldıklarını" söyledi. Viyana'nın Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ikili ilişkilerde "pozitif konulara odaklanmaya" karar verdiklerini kaydetti.

Kneissl, Viyana'nın Ankara'nın Afrin harekatını "kaygıyla izlediğini" söyledi.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile göreve kısa süre önce başlayan Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl, İstanbul'daki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa açıldığı" mesajı verdi.

Bakanlar arası doğrudan iletişime geçilmesinin "çok çok iyi" olduğunu söyleyen Kneissl, "sahip olunan fikir ayrılıklarına" rağmen görüşmenin "beklentileri aştığını" dile getirdi.

Türkiye'nin AB üyeliği

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusuyla ilgili olarak Bakan Kneissl, "Avusturya'nın Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili tutumu gayet iyi biliniyor. Biz öncelikli olarak ilişkilerdeki atmosferin geliştirilmesine odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer yandan "Türkiye'nin AB ile sorununun yalnızca Avusturya'yla ilgili olmadığı" mesajını veren Çavuşoğlu, "yalnızca Avusturya'nın değil, AB'nin bir karar vermesi gerektiğini" ve artık "AB'nin kapısında bekletilmek istemediklerini" söyledi.

Avusturya'da kısa süre önce kurulan koalisyon hükümetinde Karin Kneissl, aşırı sağcı koalisyon ortağı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) tarafından dışişleri bakanı olarak önerilmişti. Aslen Ortadoğu uzmanı olan Kneissl, parti üyesi olmamasına rağmen göç ve AB konularında FPÖ'nün tutumunu benimsiyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un liderliğindeki yeni hükümet, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine mutlak suretle karşı.

Diğer yandan Kneissl'ın da Çavuşoğlu'nu bir karşı ziyaret için Viyana'ya davet ettiği bildirildi. Görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğiyse şu an için belirsiz.

DW/dpa/AFP/BÜ/ÖA

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