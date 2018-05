Türkiye’de 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Ankara Emniyeti’nin, OHAL nedeniyle başkentte aylardır her türlü toplumsal eyleme ve gösteriye sert müdahale yaklaşımı bugünkü 1 Mayıs etkinliğinde de kendini gösterdi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) yer aldığı düzenleme komitesi öncülüğünde, CHP ve çok sayıda sol örgüt desteğiyle yapılan etkinlikte polis ile katılımcılar arasında gerginlikler yaşandı.

İşçi bayramı olsa da katılanların gündemi farklıydı. Aralarında KHK’larla (Kanun Hükmünde Kararname) işlerini kaybedenlerin de bulunduğu insanların umudu, yeniden işlerine dönebilmek. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Vural Tantekin, “Özellikle kovulan iyinden uzaklaştırılan insanların bu alana akıp, o faşizan baskıya güzel bir tokat vuracağına inanıyorum. Buradaki yansıma seçime de yansıyacaktır. Bunu da etkileyecek diye düşünüyorum” dedi.

Mitinge babasıyla birlikte gelen 10 yaşındaki Armanç Renas Uzcan’ın ise çevre konusunda beklentileri vardı. Uzcan; “Hava kirliliği olmuş, benim birkaç arkadaşım astım hastası olmuş. Türkiye’de nükleer santral yapılıyor. Nükleer santrale hayır” diye konuştu.

Bir süre önce KHK ile işini kaybeden Şener Yıldız ise yaşadıklarının son bulmasını umut ediyordu. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Yıldız, “Bu süreçte böyle bir etkinlik düzenlenmesi önemli bir gelişme. Direnen emekçiler her zaman her yerde, her şartta kazanacaktır. Bu umudu taşıyoruz., bize yaşatılan işten çıkarmalar sürgünler umuyoruz en yakın süreçte işçilerin direnişle son bulacaktır. Ve biz daha mutlu bir geleceğe kavuşacağız” şeklinde konuştu.