Mart 2016'da ABD'ye yaptığı aile tatili sırasında tutuklanarak New York'ta cezaevine konulan Zarrab'ın İran yaptırımlarını yasa dışı yollarla deldiği suçlamasıyla açılan dava, Kasım ayı sonunda başladı.

Magazin haberlerine göre, düğüne yaklaşık 250 kişi katıldı.

Subaşı, kendisini 'Instagram fenomeni' olarak tanımlamasının hakkını vererek, düğünün tüm detaylarını an be an 2 milyonu aşan takipçisiyle ve kamuoyuyla paylaştı.

Subaşı'nın bu düğün için seçtiği etiket ise "Şeymacun" oldu.

TEOG

2017 de eğitim alanında köklü bazı değişikliklerin yapıldığı yıllardan biri olarak tarihe geçti. Eylül ayında eğitim ve öğretim yılı yeni müfredat tartışmalarıyla başladı.

Yeni müfredatta Evrim Teorisi eğitim programından çıkarıldı, cihat kavramı eklendi, Atatürkçülüğe ve cumhuriyetin kazanımlarına dair bölümler azaltıldı ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine de özel bir yer ayrıldı.

Türkiye'de eğitimle ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve bazı veliler, bu yeni müfredata sert tepki gösterdi. Eleştirilerin başında eğitimin "laik karakterinin" erozyona uğratıldığı geliyor.

Hükümet ise yenilenen müfredatta adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi değerlerin odağa konulduğunu söylüyor.