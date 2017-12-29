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Türkiye'de 14 ilde eş zamanlı IŞİD operasyonları

29.12.2017 16:12 | Son Güncelleme 8 saat önce

Türkiye'de son iki gün içinde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda IŞİD'le bağlantılı oldukları ve yılbaşında bir saldırı planladıkları şüphesiyle toplam 201 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, Türkiye'de son iki gün içinde 14 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlar kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Perşembe günü 124, Cuma günü de 77 olmak üzere gözaltına alınan toplam 201 zanlının, IŞİD ile bağlantısının bulunduğu ve yılbaşı kutlamaları sırasında bir saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları düşünülüyor.

Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınanların çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu ve operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalar sırasında çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

Taksim'de kutlama yasağı

Geçen yıl yılbaşı kutlamaları esnasında İstanbul'daki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 70'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov'unIŞİD mensubu olduğu açıklanmıştı.

Bu yıl şehirde yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri artırılırken, kamuya açık alanlarda büyük kutlamaların yapılmayacağı açıklanmıştı. Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli gibi halkın eğlence için tercih ettiği semtlerde güvenlik gerekçesiyle kamu alanlarındaki yılbaşı kutlamaları yasaklanırken, Taksim'de de yılbaşı kutlaması olmayacağı belirtilmişti.

DW,dpa/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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