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Türkiye’de 346 kişiye gözaltı kararı

06.07.2018 12:55 | Son Güncelleme

Gülen yapılanmasıyla ilişiği olduğu gerekçesiyle İstanbul ve İzmir'de açılan soruşturmalarda 346 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Türkiye’de 346 kişiye gözaltı kararı

Hakkında gözaltı kararı bulunanların çoğunun muvazzaf subay olduğu kaydedildi.Türkiye'de Gülen yapılanmasıyla ilişiği olduğu gerekçesiyle aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu toplam 346 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 122'si muvazzaf 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 47 ilde operasyon başlatıldığı belirtildi.

Haberde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülen yapılanmasının TSK ayağına yönelik soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiği kaydedildi. Şüphelilerin 59'unun halen aktif görevde olduğu aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlediği ifade edildi.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda 70 binden fazla kişi tutuklanmış, 110 binden fazla kişi de işini kaybetmişti.

DW,dpa/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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