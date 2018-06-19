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Türkiye’de 3,5 Milyon Suriyeli Barınıyor

19.06.2018 20:01 | Son Güncelleme

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 18 Haziran 2018 itibariyle Suriyeli mültecilerle ilgili son verileri Amerika’nın Sesi ile paylaştı

Türkiye’de 3,5 Milyon Suriyeli Barınıyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası göç durumuna dikkat çekmek üzere ilan ettiği 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 18 Haziran 2018 itibariyle Suriyeli iç ve dış mültecilerle ilgili son verileri Amerika’nın Sesi ile paylaştı.

AFAD’ın verilerine göre; Suriye’de halen 13 milyon 100 bin kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Suriye’den diğer ülkelere sığınanların sayısı ise, 5 milyon 600 bin civarında kabul ediliyor. Türkiye’de 3 milyon 576 bin 337 Suriyeli “geçici koruma statüsü” altında sığınmacı olarak bulunuyor. AFAD’a bağlı konteyner veya çadır kentler şeklinde oluşturulmuş geçici barınma merkezlerinde ise 216 bin 584 Suriyeli kalıyor. Türkiye’nin ev sahipliğindeki 7 yıllık süreçte ayrıca 302 bin 470 Suriyeli bebek dünyaya geldi.

Geçtiğimiz 7 yıllık süreç boyunca Suriyeliler’e devlet imkanlarıyla 34 milyon 501 bin 808 kez sağlık muayenesi/poliklinik hizmeti ve 1 milyon 423 bin 844 kez hastanelerde yatılı tedavi imkanı verilmiş durumda.

Kamu kuruluşlarında 612 bin 603 Suriyeli öğrenciye eğitim olanağı sağlandı. Bu öğrencilerden 19 bin 332’sine yükseköğretim (üniversite) eğitimi imkanı sunuldu. İlaveten yetişkinlere yönelik de dokuma, biçki-dikiş, kuaför gibi meslek kurslarıyla okur-yazarlık gibi genel eğitimlerden 303 bin 228 Suriyeli yararlandı.

Türkiye 38 milyar dolar harcadı

Suriyeli nüfus için Türkiye’nin bugüne kadar yaptığı insani yardım maliyeti ise en az 38 milyar ABD doları olarak hesaplanıyor. İlaveten özel sektör, belediyeler ve gönüllü kuruluşlar eliyle de yardım yapıldığı biliniyor.

Avrupa Birliği’nin Suriyelilere yönelik mali yardım programı haricinde uluslararası yardım ise çok sınırlı düzeyde kalmış görünüyor. Türkiye’deki Suriyeliler için uluslararası yardım harcamaları toplamı 526 milyon ABD doları olarak ifade ediliyor.

AFAD, sadece ülke içerisindeki Suriyeliler için değil Türkiye’nin diğer ülkelerdeki mültecilere de yardım ilettiğini de hatırlatıyor. BM verilerine göre milli gelirine oranla en az yüzde 0,75’lik harcamasıyla mülteciler konusunda Türkiye dünyadaki en cömert ülke. 6 milyar ABD doları tutarındaki insani yardımıyla Türkiye’nin, ABD’den sonra dünyada en çok yardım yapan ülke olduğu kaydediliyor.

Suriye topraklarındaki yardımlar

Bu arada Türkiye, askeri operasyonlarıyla Suriye topraklarında fiilen oluşturduğu güvenli bölgede de insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Bu kapsamda, Türkiye’den en az 130 bin Suriyeli söz konusu güvenli bölgeye dönüş yaptı. Bu bölgede, takriben 1 milyon 500 bin kişilik Suriye nüfusu için 465 okulda eğitim hizmeti sağlandı; 154 bin 728 öğrenci bu okullardan yararlanıyor.

Türkiye’nin sağlık hizmetleri götürdüğü ve hastane kurduğu bölgede, hasta tedavisinin yanı sıra 3 bin 411 yeni doğum oldu. Sağlık hizmetleri bakımından yaklaşık 222 milyon Türk Lira’lık bütçe aktarımı söz konusu.

Fırat Kalkanı Operasyonu’nun ardından Suriye’de yürütülecek faaliyetler için AFAD tarafından Çobanbey’de lojistik destek merkezi oluşturuldu. AFAD’ın verilerine göre; Çobanbey’de, 2018 yılı içerisinde 29 Ocak’tan bugüne kadar merkez aracılığıyla Suriyeliler’e 104 bin 680 gıda kolisi, 21 bin 84 hijyen seti, 19 bin 366 çocuk bezi, 3 bin 961 battaniye, bin 47 yatak gibi pek çok malzeme dağıtıldı. Sıcak yemek, içme suyu, muhtelif kuru gıda, giyim-ayakkabı gibi malzemeler dahil yapılan insani yardım dağıtımı için bugüne kadar Türkiye’den Suriye’ye 3 bin 371 tır gönderildi. Bugüne kadar Suriye topraklarındaki insani yardım maliyeti ise, 179 milyon 824 bin Türk Lirası olarak kayda geçti.

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