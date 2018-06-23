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Türkiye’de 56 Milyonu Aşkın Seçmen Sandığa Bekleniyor

23.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

Türkiye’de 56 milyon 322 bin 632 seçmen, yarın sabah 08.00 itibariyle TBMM üyelerini ve Cumhurbaşkanı’nı belirlemek üzere sandık başına bekleniyor

Türkiye’de 56 Milyonu Aşkın Seçmen Sandığa Bekleniyor

Türkiye’de 56 milyon 322 bin 632 seçmen, yarın sabah 08.00 itibariyle TBMM üyelerini ve Cumhurbaşkanı’nı belirlemek üzere sandık başına bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği seçim takvimi dolayısıyla oy kullanma süreci yarın saat 17.00’de tüm sandıklarda sona erdirilecek. Saat 17.00 sonrasında başlayacak oy sayımında, YSK kararı uyarınca ilk önce cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası sayımı yapılacak. Bunun ardından genel seçimler sonucunu belirleyecek olan siyasi partiler birleşik oy pusulası sayımı gerçekleştirilecek.

Seçim günü yani yarın, suç işlediği kesinleşmiş ve hüküm giymiş kişiler haricinde seçme ve seçilme hakkına sahip tutuklular için cezaevlerinde 493 sandık kurulu olacak. Bu seçimde ilk kez uygulanacak olan hasta ve yaşlılar için “mobil sandık uygulaması” kapsamında Türkiye’deki farklı noktalarda 1305 sandık yerleştirilecek. Bunun yanı sıra okullar gibi mekanlarda 180 bin 65 sandıkta oy kullanılabilecek. Böylece Türkiye genelinde toplam 181 bin 863 sandıkta seçim işlemi yürütülecek.

Yurtdışı seçmenler içinse gümrük kapılarındaki oy kullanma işlemi de yarın saat 17.00’ye kadar sürdürülecek. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye’nin sınır girişlerinde, 9 karayolu, 19 havalimanı ve 6 liman olmak üzere toplam 34 gümrük kapısında oy kullanılabilecek.

Yurt dışı seçmenler bakımından seçim kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmen bulunuyor. Bu seçmenler için 60 ülkede 123 temsilcikte sandık kurulurken, gümrük kapıları haricinde oy kullanma işlemi 7 Haziran

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