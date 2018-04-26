‘Türkiye’de Adalet Yok’

Avukat Atalay, Adalet Nöbeti’nin yalnız Cumhuriyet tutukluları için değil Türkiye’de adaletsizliğe uğrayan başta avukatlar, akademisyenler, gazeteciler olmak üzere herkes nezdinde önemli bir umut yarattığını söyledi.

Akın Atalay: “Bize ‘hukukun dışına çıkın’ mesajı veriliyor ama hukuk içinde kalacağız”

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı, dün verilen mahkumiyet kararlarıyla kendilerine “hukukun dışına çıkın” mesajı verildiği görüşünde: “Keşke ‘Adaletin er geç yerini bulacağına, hukukun bir gün geri geleceğine hiç şüphe etmedim’ gibi laflar edebilseydim. Buna baştan beri inanmadım. Resmi doğru görmek zorundayız. Maalesef Türkiye’de adalet ve yargı denen şey yoktur. Ama bu kılıf altında yapılanlarla bize ‘hukukun dışına çıkın’ mesajı veriliyor. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Hukuk bizden yana. İyilik bizden yana. Bizim kötülerle mücadelede en büyük silahımız. Hukukun sınırları içinde kalacağız.”

Akın Atalay: “Taraf olmaya devam edeceğiz”

Serbest kaldığı için sevinmediğini bilakis cezaevinde hala mağdur durumda bulunanlar nedeniyle utandığını söyleyen Avukat Atalay’a göre, yargı Cumhuriyet gazetesi mensuplarına dün verdiği cezalarla felaket bir durumda olduğunu ilan etti: “Ben o kararı şöyle yorumladım. Terör örgütlerine üyelikle suçlayamadılar, yardımla suçladılar fakat netice olarak ‘terör örgütlerine -hepsine birden- yayın yoluyla yardım ettiğimiz’ iddiasıyla terör örgütü üyelerine verdiklerinden daha fazla ceza verdiler. Algıladığımız mesaj, uyanamamışlara diyorlar ki yargıda sefalet ve rezalet safhasındayız. Bu mesajı vermek için bu hüküm oluşturdular. Ben bunu beraat kararı olarak yorumluyorum. Bizim Ali’yle Veli’yle işimiz yok. Biz değerlerle ve sitemlerle uğraşmaya devam edeceğiz. Gedikler açtık. Hakikatten yana taraf olmaya devam edeceğiz.”