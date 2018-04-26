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‘Türkiye’de Adalet Yok’

26.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, dün verilen mahkumiyet kararı sonrasında katıldığı “Adalet Nöbeti”nde yaptığı konuşmada “Maalesef Türkiye’de adalet ve yargı denen şey yoktur. Bu kılıf altında yapılanlarla bize ‘Hukukun dışına çıkın’ mesajı veriliyor. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Hukukun sınırları içinde kalacağız” dedi

‘Türkiye’de Adalet Yok’

Cumhuriyet gazetesi avukatları Akın Atalay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör’ün serbest bırakılması için bir grup avukat 20 Nisan 2017’de ilk kez Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın C Kapısı’nın önünde “adalet nöbeti” tutmaya başladı.

29 Temmuz’da Utku ve Güngör tahliye edildi, Cumhuriyet davasının son tutuklu sanığı Akın Atalay da dün mahkumiyet kararıyla birlikte serbest kaldıktan sonra bugün 56. Adalet Nöbeti’ne katıldı.

Her zaman olduğu gibi 11.30’da adliyenin iç avlusunda toplanan avukatlar, Akın Atalay, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör’le Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve gazete muhabiri Ahmet Şık’la birlikte adliye merdivenlerinin önüne yürüdüler.

Avukat Kemal Aytaç: “Cumhuriyet kararları yok hükmündedir”

Adalet Nöbeti’nin düzenleyicilerinden Avukat Kemal Aytaç “Cumhuriyet davasındaki mahkumiyet kararları halkın vicdanında kabul görmedi, yok hükmündedir” dedikten sonra sözü, 532 gün Silivri Cezaevi’nde tutuklu kaldıktan sonra dün tahliye edilen Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’a verdi.

Avukat Atalay, Adalet Nöbeti’nin yalnız Cumhuriyet tutukluları için değil Türkiye’de adaletsizliğe uğrayan başta avukatlar, akademisyenler, gazeteciler olmak üzere herkes nezdinde önemli bir umut yarattığını söyledi.

Akın Atalay: “Bize ‘hukukun dışına çıkın’ mesajı veriliyor ama hukuk içinde kalacağız”

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı, dün verilen mahkumiyet kararlarıyla kendilerine “hukukun dışına çıkın” mesajı verildiği görüşünde: “Keşke ‘Adaletin er geç yerini bulacağına, hukukun bir gün geri geleceğine hiç şüphe etmedim’ gibi laflar edebilseydim. Buna baştan beri inanmadım. Resmi doğru görmek zorundayız. Maalesef Türkiye’de adalet ve yargı denen şey yoktur. Ama bu kılıf altında yapılanlarla bize ‘hukukun dışına çıkın’ mesajı veriliyor. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Hukuk bizden yana. İyilik bizden yana. Bizim kötülerle mücadelede en büyük silahımız. Hukukun sınırları içinde kalacağız.”

Akın Atalay: “Taraf olmaya devam edeceğiz”

Serbest kaldığı için sevinmediğini bilakis cezaevinde hala mağdur durumda bulunanlar nedeniyle utandığını söyleyen Avukat Atalay’a göre, yargı Cumhuriyet gazetesi mensuplarına dün verdiği cezalarla felaket bir durumda olduğunu ilan etti: “Ben o kararı şöyle yorumladım. Terör örgütlerine üyelikle suçlayamadılar, yardımla suçladılar fakat netice olarak ‘terör örgütlerine -hepsine birden- yayın yoluyla yardım ettiğimiz’ iddiasıyla terör örgütü üyelerine verdiklerinden daha fazla ceza verdiler. Algıladığımız mesaj, uyanamamışlara diyorlar ki yargıda sefalet ve rezalet safhasındayız. Bu mesajı vermek için bu hüküm oluşturdular. Ben bunu beraat kararı olarak yorumluyorum. Bizim Ali’yle Veli’yle işimiz yok. Biz değerlerle ve sitemlerle uğraşmaya devam edeceğiz. Gedikler açtık. Hakikatten yana taraf olmaya devam edeceğiz.”

Tora Pekin: “Halkın haber alma hakkı suç değil”

Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının avukatı olan Tora Pekin ise yaptığı kısa konuşmasında halkın haber alma hürriyetine dikkat çekti: “Yukarıdaki odalarında oturan her savcı ve her yargıç, gazeteciliğin ve avukatlığın suç olmadığını yani halkın haber alma hakkının ve savunmanın suç olmadığını anlayana kadar böyle çalışmaya devam edeceğiz.”

İstanbul Barosu Başkanı: “Biz hancıyız onlar yolcu”

Adalet Nöbeti’nde söz alan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu sıkıyönetim ve DGM süreçleri gibi OHAL sürecinin de aşılacağını söyledi.

Durakoğlu, “Demokrasi bizim için her şeyden daha önemli. Biz avukatlar olarak bu mücadelenin tarihini yazanlarız. Bu ülkenin sıkıyönetimlerinden, DGM’lerden geçtik. Özel yetkili mahkemeler kuruldu onlardan geçtik. Şimdi OHAL’den geçiyoruz. Biz buradan da geçeceğiz. Çünkü biz hancıyız bunlar yolcu” dedi.

Aytaç, avukatlara Demirtaş’ın duruşmasına katılmaları için çağrı yaptı

Cumhuriyet davasında tutuklanan avukatların hürriyetlerine kavuşması için başlatılan 56 hafta önce başlatılan Adalet Nöbeti, 3 avukatın da tahliye edilmesine rağmen devam edecek.

Nöbetin sonunda Kemal Aytaç, tüm avukatlara kendisi de bir avukat olan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın 30 Nisan’da Ankara’da görülecek karar duruşmasına katılmaları yönünde bir çağrı yaptı.

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