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Türkiye’de Asgari Ücret Dolar Karşısında %21 Eridi

13.07.2018 21:51 | Son Güncelleme

Bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin 2018’deki aylık net geliri, 1.603 Türk Lirası. Dolar kuru, yıl başında 3,78 TL seviyesindeyken asgari ücret de 424 dolara denk düşüyordu. Ancak bugün, aynı maaş 331 Amerikan Doları’na tekabül ediyor

Türkiye’de Asgari Ücret Dolar Karşısında %21 Eridi

24 Haziran Seçimleri’nin hemen ertesi günü 4,53’e kadar gerileyen Amerikan Doları/TL kuru, Perşembe gecesi 4,97 olan tarihi zirveyi gördükten sonra Cuma günü 4,85’ler seviyesinde dalgalı seyrini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın %52,5 oy oranıyla birinci turda cumhurbaşkanı seçildiği, Cumhur İttifakı’nın da seçmenin %53,6’sının desteğini sağlayarak TBMM’de çoğunluğu kazandığı 24 Haziran Seçimleri’nin üzerinden 3 hafta geçmeden Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybı %7’yi aştı.

Geçen yıl 14 Temmuz’da 3,53 olan Dolar/ TL kurunun bir yıl içindeki kaybı %38’e ulaşırken iki yıl önce 14 Temmuz’da 2,89 olan Dolar/TL kurundaki değer kaybı %67’i buluyor.

Asgari ücret dolar karşısında %21 eridi

Bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin 2018’deki aylık net geliri, 1.603 Türk Lirası. Bu yıl başında dolar kuru 3,78 TL idi. Yılın ilk günlerinde asgari ücreti 424 dolara denk düşen bir asgari ücretlinin bugünkü maaşı ancak 331 Amerikan Doları’na tekabül ediyor.

Akaryakıt kurdaki artıştan pek fazla etkilenmezken akıllı telefon fiyatlarına %20-25 aralığında zam yapıldı

Dolardaki artışın akaryakıt fiyatlarına etkisi ise henüz sınırlı kamış görünüyor. Yıla 5,57 TL’den başlayan benzin fiyatları Temmuz ayının ortasında 6,26’ya ulaşırken artış %12 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık dünyadaki petrol fiyatları ise %9 civarında artış göstererek 68 dolardan 74 dolara yükseldi.

Dolardaki artışın ardından ithal elektronik ürünlerdeki etkisini de göstermeye başladı. Türkiye’de yoğun talep gören akıllı telefonlara seçim sonrası dikkate değer fiyat artışları görüldü. Türkiye akıllı telefon pazarının yaklaşık %60’ını elinde tutan Apple ve Samsung ürünlerine %21 ile %25 arasında zam yaptı.

Otomotiv sektöründe %30-35 daralma endişesi

Kurdaki yükselişin en olumsuz etkilediği sektörlerinin başında otomobil sektörü geliyor. Geçtiğimiz yıl yerli ve ithal toplam 956 bin aracın satıldığı Türkiye’de bu yılın ilk altı ayında satışlar 353 binde kaldı.

Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren otomotiv sektörün önde gelen bir şirketinin üst düzey yetkilisi, kurdaki artışın beklentileri olumsuz etkilediğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen yetkili, “Bu yıl sektörde %30-35 aralığında bir daralma bekleniyor. Genel ekonomiye dair öngörüler de müspet değil. Otomobil fiyatları yılbaşına göre %10-15 yukarıda. Ama daha da artış olacak. Bunu önümüzdeki iki ay içinde göreceksiniz. Çünkü otomotiv sektöründe artışlar biraz daha geriden geliyor” dedi.

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